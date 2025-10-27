Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas

Dos denuncias en Talavera y Huelva destapan una red que estafó casi 80.000 euros a través de redes sociales

La Guardia Civil desarticula una organización criminal con 21 integrantes y ramificaciones en Valladolid, dedicada a simular ventas de muebles por Internet para estafar y blanquear dinero

La denuncia de un vecino de Albacete destapa una red que vendía viviendas suplantando la identidad de sus propietarios

Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados a través de servicios de mensajería instantánea

ABC

Toledo

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas por Internet a través de redes sociales, en el marco de la operación 'Talamineda', que se ha saldado con 11 personas detenidas, cinco investigadas y cinco más encausadas judicialmente ... por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

