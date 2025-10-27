Dos denuncias en Talavera y Huelva destapan una red que estafó casi 80.000 euros a través de redes sociales

Según ha informado el instituto armado, las primeras denuncias que permitieron iniciar la investigación se recogieron en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo). A partir de esos casos, los agentes destaparon una red que habría estafado cerca de 80.000 euros mediante perfiles falsos en plataformas sociales que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles.
Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados a través de servicios de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Una vez ganada su confianza, las víctimas realizaban pagos mediante transferencias bancarias, Bizum o ingresos directos en cuenta, sin llegar a recibir los artículos ofertados. Posteriormente, los supuestos vendedores bloqueaban todo contacto con ellas.
Entramado de cuentas
Durante la investigación, la Guardia Civil localizó un entramado de cuentas bancarias en Valladolid, utilizadas para recibir los fondos obtenidos de forma fraudulenta y proceder al blanqueo del dinero. Parte de los miembros de la red actuaban como 'mulas económicas', permitiendo mover el dinero ilícito y dificultar su rastreo.
Con el avance de las pesquisas, los agentes consiguieron identificar y desmantelar completamente la organización, compuesta por un total de 21 integrantes con funciones diferenciadas dentro del grupo.
Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de la capital castellano y leonesa y ya se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.
