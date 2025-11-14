Suscribete a
Hola y adiós

«Un poeta debe ir más allá de la suma de cualquier sumando y tomar la rienda del sentimiento para dejarlo impreso, sino en el número siete de la calle melancolía, sí en la esencia del corazón»

Fernando Novalbos Sánchez
Toledo

Al final, el destino pone al viajero que quiso aprender a besar en la Gare d´Austerlizt en el punto de partida, pero el viajero dijo 'hola y adiós' para esparcir por el suelo las cenizas de las revoluciones y tomar su camino. Sin embargo, ... antes de irse, nos hizo cómplices de la dulce condena de aferrarnos a la soledad de un si bemol de Jaques Brel para conocer a mademoiselle Amsterdan, todo un detalle sin ir por la vida con un ataque de nervios y suplicar ¡Átame!, incluso jugándose la boca lanzando un beso al aire mientras su alma se perdía por el bulevar de los sueños rotos.

