Ecologistas en Acción denuncia que las cenizas del incendio del Pico del Lobo en Guadalajara están «contaminando» el río Jarama

Ecologistas en Acción de Guadalajara ha advertido este jueves de que las lluvias de los últimos días están provocando el aporte masivo de cenizas y lodos procedentes del incendio del Pico del Lobo a los ríos Berbellido y Jaramilla, que desembocan en el Jarama. « ... Se está produciendo una grave contaminación que llega hasta el embalse de El Vado, uno de los que surten al Canal de Isabel II en el suministro de agua a la vecina Comunidad de Madrid», denuncia la organización.

Según señala en nota de prensa, las aguas del Jarama, del Jaramilla y del Berbellido bajan «totalmente negras» hasta el embalse, con las orillas también cubiertas por la enorme cantidad de cenizas y lodos que van dejando las aguas. En consecuencia, afirma, el nivel de oxígeno en estos cauces se ha reducido considerablemente, «lo que puede provocar la desaparición de especies gravemente amenazadas como la trucha común y el mirlo acuático, así como de los anfibios e invertebrados bentónicos que pueblan su cauce«.

Precisamente, recuerda Ecologistas en Acción, el río Berbellido había sido elegido como uno de los lugares donde reintroducir al desmán ibérico en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

«Desastre ecológico»

«Este desastre ecológico se podría haber evitado si se hubiesen creado diques de contención con los restos de vegetación quemada en los cauces que van a parar al Berbellido y al Jaramilla«.

El incendio del Pico del Lobo fue declarado oficialmente extinguido el pasado 14 de octubre, después de más de tres semanas en las que ardieron unas 3.000 hectáreas de altísimo valor ecológico en el parque de la Sierra Norte y en la provincia de Segovia.

Ecologistas en Acción está elaborando un completo informe sobre las consecuencias del incendio y solicitará la asunción de las responsabilidades políticas que correspondan.