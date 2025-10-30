Suscribete a
Ecologistas en Acción denuncia que las cenizas del incendio del Pico del Lobo en Guadalajara están «contaminando» el río Jarama

Denuncian falta de medidas preventivas tras el incendio que arrasó 3000 hectáreas de alto valor ecológico en Guadalajara y Segovia

Extinguido tras 22 días el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara), que deja 2.900 hectáreas arrasadas y un duro golpe al sector ganadero

Las cenizas han llegado a las aguas del Jarama, del Jaramilla y del Berbellido
Las cenizas han llegado a las aguas del Jarama, del Jaramilla y del Berbellido

Ecologistas en Acción de Guadalajara ha advertido este jueves de que las lluvias de los últimos días están provocando el aporte masivo de cenizas y lodos procedentes del incendio del Pico del Lobo a los ríos Berbellido y Jaramilla, que desembocan en el Jarama. « ... Se está produciendo una grave contaminación que llega hasta el embalse de El Vado, uno de los que surten al Canal de Isabel II en el suministro de agua a la vecina Comunidad de Madrid», denuncia la organización.

