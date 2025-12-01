Detenido un hombre en Cuenca por robos con violencia en viviendas, cultivo de marihuana y con una orden de ingreso en prisión pendiente

La Guardia Civil ha detenido en Cuenca a un hombre de 34 años sobre el que pesaban dos señalamientos en vigor, uno de ellos de ingreso en prisión. La intervención se produjo el pasado 18 de noviembre y permitió imputarle cinco delitos, entre ellos ... usurpación de inmueble con violencia, delito contra la salud pública por cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico, además de su investigación por otros dos delitos de amenazas.

La actuación se enmarca en una investigación iniciada tras conocer agentes del Puesto de la Guardia Civil de Cuenca la existencia de varios robos cometidos en el interior de viviendas del término municipal de Villar de Olalla. Según la información recopilada, el autor habría accedido a los domicilios utilizando la fuerza en las cosas y aprovechando la ausencia de los moradores.

Las gestiones practicadas permitieron identificar y detener al presunto responsable, un varón de 34 años que, además de las órdenes de búsqueda y detención que tenía en vigor, mantenía en el interior de un inmueble una plantación 'indoor' de marihuana. En el operativo se procedió a la aprehensión de un total de 155 plantas.

El arrestado, las diligencias instruidas y los efectos incautados fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cuenca, que decretó su ingreso en prisión.