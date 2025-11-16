Suscribete a
ABC Premium
Directo
Alcaraz y Sinner, dos maestros en pugna por la corona de la ATP Finals

Un cargador origina un incendio en una vivienda en Villar de Olalla (Cuenca)

El fuego ya ha sido controlado por los bomberos y no ha habido que lamentar daños humanos ni materiales

Vivienda incendiada en Villar de Olalla
Vivienda incendiada en Villar de Olalla ep

ABC

Toledo

Los bomberos de Cuenca han intervenido en un incendio en una vivienda de la calle de La Virgen de la localidad conquense de Villar de Olalla, cuyo origen se debe a un cargador que ha salido ardiendo.

Según ha informado el Ayuntamiento del municipio, ... el fuego se ha producido este domingo en torno a las 16:00 horas, ya ha sido controlado por los bomberos y no ha habido daños materiales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app