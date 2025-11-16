Un cargador origina un incendio en una vivienda en Villar de Olalla (Cuenca)

Los bomberos de Cuenca han intervenido en un incendio en una vivienda de la calle de La Virgen de la localidad conquense de Villar de Olalla, cuyo origen se debe a un cargador que ha salido ardiendo.

Según ha informado el Ayuntamiento del municipio, ... el fuego se ha producido este domingo en torno a las 16:00 horas, ya ha sido controlado por los bomberos y no ha habido daños materiales.

Además de los bomberos de Cuenca, se han desplazado hasta allí una ambulancia y una patrulla de la Guardia Civil.

