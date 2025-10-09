Suscribete a
El Consejo Rector de Eurocaja Rural marca en Santander las directrices estratégicas para los próximos trimestres

La entidad celebra por primera vez su reunión en la capital cántabra, donde evaluó su crecimiento en 2025, la expansión territorial y la lucha contra la exclusión financiera

Moody's eleva a A3 la calificación crediticia institucional de Eurocaja Rural y otorga a sus cédulas hipotecarias la máxima solvencia

El Consejo Rector de Eurocaja Rural posa en las escalinatas del palacio de la Magdalena
ABC

Toledo

El Consejo Rector de Eurocaja Rural ha celebrado en Santander, concretamente en el Palacio de la Magdalena, su última sesión ordinaria, en la que se establecieron las directrices generales de actuación que marcarán el rumbo estratégico de la entidad en los próximos meses.

Es ... la primera vez que este órgano de gobierno se traslada hasta Santander, un emplazamiento donde se abordaron asuntos clave relacionados con la expansión territorial, la innovación en servicios financieros, el fortalecimiento del modelo cooperativo y la mejora continua de la atención al cliente.

