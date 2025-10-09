El Consejo Rector de Eurocaja Rural marca en Santander las directrices estratégicas para los próximos trimestres

El Consejo Rector de Eurocaja Rural ha celebrado en Santander, concretamente en el Palacio de la Magdalena, su última sesión ordinaria, en la que se establecieron las directrices generales de actuación que marcarán el rumbo estratégico de la entidad en los próximos meses.

Es ... la primera vez que este órgano de gobierno se traslada hasta Santander, un emplazamiento donde se abordaron asuntos clave relacionados con la expansión territorial, la innovación en servicios financieros, el fortalecimiento del modelo cooperativo y la mejora continua de la atención al cliente.

Durante la reunión, se resaltó la solvencia, solidez y seguridad de la entidad financiera, así como la eficiencia de la gestión emprendida en los últimos ejercicios, poniendo en valor la dedicación y compromiso de toda la plantilla.

Noticia Relacionada Eurocaja Rural comparte su Plan de Expansión con el Gobierno de Cantabria ABC La entidad financiera tiene presencia en nueve comunidades autónomas y 23 provincias, con 495 oficinas y más de 1.300 trabajadores

El encuentro en la capital cántabra simboliza el respaldo e implicación de Eurocaja Rural con el desarrollo económico y social de la región. La entidad abrió en abril su primera oficina en Santander, situada en la calle Burgos, número 13, cerca del edificio Gran Cinema, actual sede de la ONCE. Este gesto refleja la voluntad de estar presente en el territorio, escuchar las necesidades locales y reforzar su papel como agente financiero de referencia.

Balance positivo y crecimiento sostenido en 2025

En la reunión, el Consejo Rector analizó la positiva evolución de Eurocaja Rural y el crecimiento experimentado durante este 2025 en todos los territorios donde está presente, especialmente en aquellos que se han incorporado recientemente dentro de su plan de expansión.

El incremento del número de clientes, el crecimiento de la red comercial y la contribución a la generación de riqueza y empleo avalan la estrategia de la entidad y su compromiso con el desarrollo económico, social y asistencial de las zonas donde opera.

La lucha contra la exclusión financiera fue otro de los ejes destacados de la sesión. Eurocaja Rural mantiene su compromiso de abrir oficinas tanto en el ámbito urbano como en el rural, garantizando el acceso a los servicios financieros a toda la población.

En la actualidad, la entidad es la única referencia financiera en 71 localidades, donde residen más de 89.000 habitantes, y ofrece un modelo de atención personalizada y cercana, que propicia la igualdad de oportunidades entre clientes, con independencia de su origen o lugar de residencia.

Eurocaja Rural cuenta con más de 1.400 profesionales, 500.000 clientes y 100.000 socios, y continúa reforzando su papel como motor económico en su territorio de actuación. Además, mantiene una clara apuesta contra la brecha digital, apoyando al medio rural mediante soluciones de ahorro, inversión y financiación que contribuyen a fijar población y generar empleo y riqueza.

La entidad está presente en Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Andalucía, con una red comercial de más de 495 oficinas.