¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Moody's eleva a A3 la calificación crediticia institucional de Eurocaja Rural y otorga a sus cédulas hipotecarias la máxima solvencia

La agencia destaca la alta calidad de los activos, la baja morosidad y la sólida solvencia de la entidad, que obtiene el mismo nivel de rating que el bono soberano español

Eurocaja Rural comparte su Plan de Expansión con el Gobierno de Cantabria

Sede central de Eurocaja Rural
ABC

Toiedo

La agencia de calificación crediticia Moody's ha elevado en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en A3 con perspectiva estable, el mismo nivel que el bono soberano español. Del mismo modo, ha incrementado el rating de ... sus emisiones de cédulas hipotecarias hasta Aaa, la máxima calificación crediticia que otorga la agencia para cualquier tipo de activo.

