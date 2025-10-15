CCOO y UGT de Castilla-La Mancha urgen subidas salariales ante la escalada de precios

Ante la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) en un 2,7% en la región en septiembre en tasa interanual, CCOO y UGT de Castilla -La Mancha han incidido en seguir negociando las subidas salariales de los trabajadores que ayuden a ... paliar este ascenso de precios.

Así lo han manifestado los secretarios regionales de CCOO y UGT, Javier Ortega y Lola Alcónez, respectivamente, tras la concentración en Toledo en apoyo al pueblo palestino.

Ortega ha insistido en que los incrementos de precios «absorben los incrementos salariales», por lo que ha pedido que la negociación de los convenios colectivos englobe «unas subidas salariales lo suficientemente amplias para que amortigüen el impacto del IPC sobre la vida de las personas».

Alcónez, por su parte, ha trasladado su preocupación por esta situación y ha recordado que el sindicato trabaja «para paliar las consecuencias que suponen en la clase trabajadora» el ascenso en los precios. La manera de paliarlo «no es otra» que la negociación colectiva, a través de los convenios, para «blindar las retribuciones de los trabajadores».

Autónomos

Por otro lado y ante la propuesta del Gobierno para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos, con subidas de cuotas de manera progresiva entre 2026-2031, Ortega ha pedido al Ejecutivo central que sea valiente y haga una apuesta para que el esfuerzo llegue desde «las grandes empresas, que son los que tienen los grandes beneficios».

Lola Alcónez ha remarcado que UGT está en conversaciones con el colectivo de autónomos «para buscar vías de acción que ayuden» a que este colectivo no sufran las consecuencias.