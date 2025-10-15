CCOO y UGT de Castilla-La Mancha urgen subidas salariales ante la escalada de precios

Suscribete a
Javier Ortega y Lola Alcónez durante la concentración de apoyo al pueblo palestino
Mercedes Vega

Toledo

Ante la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) en un 2,7% en la región en septiembre en tasa interanual, CCOO y UGT de Castilla -La Mancha han incidido en seguir negociando las subidas salariales de los trabajadores que ayuden a ... paliar este ascenso de precios.

