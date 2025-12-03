La Cátedra del Tajo UCLM-SOLISS propone reglas del trasvase «técnicas y no políticas» que respetan la amplia capacidad de regulación de los embalses

La Cátedra del Tajo UCLM-SOLISS y la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura «técnicas y no políticas» porque las actuales «no son capaces ... de cumplir su función esencial», reducir la excepcionalidad hidrológica y proporcionar estabilidad interanual.

La directora gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha insistido en que estas reglas de explotación «deben modificarse» con un análisis «serio, riguroso y técnico». «Las reglas actuales plantean que los embalses de cabecera estén siempre en una situación de estrés hídrico, que las circunstancias climáticas a día de hoy lo hacen inviable», ha asegurado.

Muro ha destacado que no pueden permitir que las entradas a los embalses de cabecera sigan siendo menores que las salidas por el trasvase, de manera que su planteamiento se basa en una regularización coherente, sostenible y que garantice que los pueblos de cabecera no sufran consecuencias directas del trasvase.

En este sentido, las nuevas reglas que han presentado plantean elevar el umbral del nivel 1 del 50 al 80% de la capacidad de los embalses, para que el trasvase se produzca cuando ya estén «bien recuperados», y bajar de los 27 hectómetros cúbicos por mes actuales en el nivel 2 a 10, «porque, como se ve, no puede mantener».

«Con esta propuesta se podrían mantener Entrepeñas y Buendía en un nivel de llenado coherente, en torno al 65% de media, compatible con una buena regulación, y permitiríamos que los dos pantanos puedan ejercer una capacidad de regulación que ahora está desaprovechada», ha explicado el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Antonio de Lucas, quien ha colaborado en la producción del nuevo informe.

De Lucas ha añadido que las reglas actuales del trasvase apenas provocan que haya más agua en el sureste, «solo lo que se ahorra en la evaporación, de forma que estamos fastidiando al Tajo para no mejorar la situación del sureste».

Las propuestas fueron presentadas al Ministerio hace mes y medio y esperan recibir noticias antes de Navidad. La directora de la Agencia del Agua regional ha reiterado que se están perdiendo oportunidades para modificar las reglas de explotación y ha denunciado que se pretenda aplazar su revisión hasta 2027, cuando el Real Decreto vigente establece que deben aprobarse con anterioridad.

«Mientras las reglas de explotación no contemplen otra circunstancia, se seguirán dando estas situaciones y se seguirá incumpliendo de forma sistemáticas las sentencias judiciales que avalan precisamente los planteamientos técnicos», ha concluido.