La Cátedra del Tajo UCLM-SOLISS propone reglas del trasvase «técnicas y no políticas» que respetan la amplia capacidad de regulación de los embalses

Se proponen unas nuevas reglas de explotación que consiguen estabilizar los trasvases y minimizar las situaciones de excepcionalidad hidrológica

Page ejercerá ante el Gobierno «la presión necesaria para que se resuelva ya» el recorte al trasvase Tajo-Segura

FRAN MALARA

Toledo

La Cátedra del Tajo UCLM-SOLISS y la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura «técnicas y no políticas» porque las actuales «no son capaces ... de cumplir su función esencial», reducir la excepcionalidad hidrológica y proporcionar estabilidad interanual.

