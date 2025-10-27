Suscribete a
salud

Castilla-La Mancha realiza los dos primeros trasplantes alogénicos de médula ósea en su historia

avance médico

Profesionales del Hospital Universitario de Guadalajara lleva a cabo este «hito en la historia de nuestro sistema sanitario público» que permitirá tratar en la región a pacientes que antes debían ser derivados a otras comunidades autónomas

Donantes de médula ósea en Castilla-La Mancha: de los 1.500 inscritos hasta agosto de este año, 593 son de la provincia de Toledo

La directora general de Asistencia Sanitaria del Sescam, Cristina Pérez Hortet, ha estado acompañada por la gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, la jefa del Servicio de Hematología, Dunia de Miguel, y Miguel Ángel, el primer paciente trasplantado en la comunidad
F.F.

Toledo

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha realizado los primeros trasplantes alogénicos de médula ósea en la región. Dos pacientes ya se han beneficiado de este procedimiento y se encuentran en fase de recuperación ... satisfactoria.

