Borja Castro: «Estamos trabajando contrarreloj para revertir el trasvase de 168 Hm3»

El presidente de la Asociación de los Municipios Ribereños analiza la situación actual tras varias sentencias que establecen nuevas reglas para los caudales hídricos del río Tajo

La comisión del Tajo-Segura autoriza trasvasar al Levante 81 Hm3 hasta diciembre con las caducas reglas de explotación

Borja Castro, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños ABC

A. GONZÁLEZ JEREZ

Toledo

Al margen del interminable y manoseado debate de confrontación política entre los partidos que durante décadas viene centrando la política hidráulica focalizada de manera especial en la modificación y final derogación del trasvase Tajo-Segura, hay otros actores en ese importante asunto como es ... el caso de la Asociación de Municipios Ribereños, en la provincia de Guadalajara, con cuyo presidente, Borja Castro, ABC analiza la situación actual tras varias sentencias que establecen nuevas reglas para los caudales hídricos del río Tajo, pero que no terminan de aplicarse para cambiar la actual situación.

