Borja Castro: «Estamos trabajando contrarreloj para revertir el trasvase de 168 Hm3»

Al margen del interminable y manoseado debate de confrontación política entre los partidos que durante décadas viene centrando la política hidráulica focalizada de manera especial en la modificación y final derogación del trasvase Tajo-Segura, hay otros actores en ese importante asunto como es ... el caso de la Asociación de Municipios Ribereños, en la provincia de Guadalajara, con cuyo presidente, Borja Castro, ABC analiza la situación actual tras varias sentencias que establecen nuevas reglas para los caudales hídricos del río Tajo, pero que no terminan de aplicarse para cambiar la actual situación.

— ¿Qué sensación le produce en una entidad como la Asociación de Municipios Ribereños la aprobación de un nuevo trasvase de 81 Hm3?

—Lo primero y cierto es que todos los procedimientos judiciales emprendidos por nosotros o desde Castilla-La Mancha los hemos ganado. Pero la razón nos la dan no solo los tribunales sino también las leyes, que hay que cumplirlas. No obstante, todo lo que se viene produciendo nos genera frustración, porque sabemos que la administración va despacio, más cuando gobiernan unos o cuando lo hacen otros.

Hace un mes mantuvimos una reunión con el secretario de Estado, que creemos que con buen criterio estaba esperando a que se resolvieran los correspondientes procedimientos judiciales por los recursos planteados desde el Levante, como el del Gobierno de Murcia y el de la asociación de regantes.

Pero las sentencias del Tribunal Supremo están para cumplirlas y tampoco se puede esperar a que el Levante siga sobreactuando pese que van contra el criterio del Tribunal Supremo.

—A este aspecto, el Supremo acaba de tumbar el recurso de Murcia contra el plan del Tajo sobre los caudales ecológicos. ¿Esto qué debe o debería significar?

—El compromiso del Gobierno dice que para cumplir con los caudales ecológicos es necesario modificar las reglas de explotación, y estamos en ese momento. El Gobierno está esperando a que se resuelva ese último recurso del Levante, en este caso el del Scrats, aunque por los anteriores entendemos que se va a pronunciar de manera positiva para los intereses de Castilla-La Mancha y, en concreto, para los municipios ribereños.

—La asociación que preside ha anunciado también la posibilidad de recurrir el acuerdo de trasvase de 168 hectómetros fuera ya del año hidrológico ¿lo van a hacer?

— Sí. Estamos ahora mismo estudiándolo con los servicios jurídicos porque necesitamos el acta de esa comisión en la que se aprobaron. La Ley de Montes, en su disposición quinta, dice que no se puede trasvasar más allá del año hidrológico salvo dos excepciones: una es ante una situación catastrófica y otra en situación de extrema necesidad. Sobre la primera no se ha producido ningún hecho ni ninguna declaración recientemente, y sobre la necesidad de la cuenca receptora tampoco.

En este último año hidrológico se trasvasaron más de 320 hectómetros cúbicos, que es la media histórica de lo que se ha ido trasvasando estos años anteriores. Por tanto, entendemos que sus necesidades están plenamente satisfechas.

Además, estamos estudiando pedir medidas cautelares, porque cada metro cúbico que se va al Levante ya no hay manera de devolverlo, el agua que se va ya no va a volver. Por eso estamos trabajando a contrarreloj para poder revertir esa aprobación de esos 168 hectómetros que tienen que estar trasvasados antes de diciembre de 2025.

Y a esos 168 hectómetros la Comisión de Explotación, haciendo uso de las reglas caducadas, que son las de Cospedal y Rajoy y las de ese memorandum maldito, ha aprobado un trasvase trimestral que suma 81 Hm3. Las reglas vigentes que tenemos ahora están planteadas para esquilmar hasta la última gota, estrangular la teta de la vaca hasta que no quede ni una gota.

En todo caso, es tal la burrada, el desvarío y el disparate de estar trasvasando tal cantidad de agua que no es ni siquiera capaz el Levante de absorberla con todo lo que ha llovido.

Hay que tener en cuenta que según los últimos datos, los territorios que más precipitaciones han recibido en el mes de octubre han sido la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, y la que menos han recibido ha sido Castilla-La Mancha.

Por tanto, este trasvase se hizo con el único sentido de la cuenta de resultados y de explotación de empresas de la agricultura en el Levante. No se puede gestionar el medio ambiente bajo los intereses de una empresa porque sabemos que está abocado al fracaso.

«Al lobbie agrícola del Levante habría que decirle que el agua del trasvase es tan útil como el de las desaladoras»

—Precisamente en los últimos días se han puesto sobre la mesa los intereses del lobby agrícola del Levante, que pide que se frene el recorte al trasvase.

—El lobby del Levante, como cualquier otro, instrumentaliza a trabajadores A esos trabajadores habría que decirles que el agua del trasvase es tan útil como el agua de las desaladoras, con la diferencia de que ellos tienen allí un recurso infinito, que es el mar Mediterráneo.

Además, el gobierno de España, que en sus equilibrios políticos debe ser un gobierno para todos, ha decidido invertir en desalación y además ha decidido subvencionar el precio final. Porque de lo que estamos hablando es del precio del agua, y si el de las desaladoras fuese más bajo que el del trasvase no tengan ninguna duda de que el uso de ese agua es perfectamente válido y compatible con el que usan para regadío.

La solución: las desaladoras

—¿Es de la opinión entonces de que la desalación es la gran solución? ¿Considera que tendrá el impulso institucional necesario?

—Si nos remontamos al verano de 2024, Cataluña estaba viviendo una situación crítica en sus embalses y entonces la solución partió de la desalación. En la Comunidad Valenciana, que tenía las desaladoras a mitad de uso, se mandó el agua en buques para satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando no hay agua ¿dónde está la solución?: en desalar. Ahí es hacia donde vamos.

Las precipitaciones y aportaciones a Entrepeñas y Buendía se han reducido en la última década en un 40%, y aunque llevamos dos años de ciclo húmedo la serie histórica nos dice que tenemos más años secos que de bonanzas hídricas. Por lo tanto, tenemos que caminar hacia un sistema sostenible y la sostenibilidad no debe pasar por el crecimiento desmesurado de la agricultura de regadío mirando a un recurso que sabemos que es limitado.

—Los municipios ribereños han manifestado su temor a que las nuevas normas del trasvase se retrasen hasta 2027, un año teóricamente electoral, lo que podría complicar aún más las cosas ¿Qué cree que puede pasar?

—El temor está entre nosotros más que nada porque hay varias posturas políticas enfrentadas. Por un lado están el Partido Popular y Vox, que son manifiestamente trasvasistas, y ahí están las declaraciones de Feijóo en las que señalaba que en Aragón no se iban a hacer trasvases porque no sobra el agua, con lo cual admitía que aquí sí se iban a hacer porque sí sobra el agua. Y Vox ha dicho abiertamente que cualquiera que se mueva de la foto y diga que no al trasvase en Castilla-La Mancha está fuera de la formación.

Esto hay que ponerlo en un tablero político en el que a nivel nacional el actual gobierno está en minoría, e igual que hoy puede hacer una modificación de un real decreto sin una mayoría mañana puede venir un gobierno del PP y Vox y revertir esos cambios y hacer lo contrario beneficiando al Levante.

Esto necesita de mucho consenso, mucho hablar y sobre todo educar en que no podemos seguir así. Así lo hacemos en los municipios ribereños, sin levantar la voz sino de una manera tranquila y calmada, con argumentos sobre todo científicos de quienes saben.

Hay que tener en cuenta que en la última mitad de siglo se han reducido las precipitaciones porque es patente un cambio climático. Por tanto, llegará un momento en que el sistema colapse, porque esas reglas se pensaron en un momento concreto y hoy estamos en otro distinto. Ocurre que la política no observa o no se adapta a la realidad que la rodea porque la hacen personas y el medio ambiente y la climatología están por otro lado.

—¿Piensa entonces que las posiciones de los partidos a nivel nacional pesan más en este caso que lo que manifiesten a nivel autonómico?

—Eso ha pasado y nos sigue pasando. Es verdad que los políticos tienen la capacidad de acomodar el discurso dependiendo el territorio o el barro que pisen. Y es verdad que este Gobierno es más sólido en su discurso y manifiesta posiciones un tanto estables. A nosotros nos inspira confianza el hecho de que se hayan recortado los trasvases, pasando en el nivel 2 de 38 a 27 hectómetros cúbicos.

—Sin salir del terreno de la política, el hecho de que el Levante tenga un peso electoral mucho mayor por su demografía que Castilla-La Mancha ¿Cree que esto influye de manera clara y determinante en la política hidráulica?

—Esto es un David contra Goliat, pero aunque el Levante tenga mucho dinero y capacidad para iniciar procesos judiciales nosotros tenemos aún la dignidad de defender a este territorio con uñas y dientes, y además hacerlo y venciendo. Para eso está la justicia, para defender las causas de los más pequeños, que a veces estamos en situación de indefensión.

Pero sí, en el Levante hay un lobby muy potente pero si analizamos sus perfiles observamos que son cinco o siete familias que están en todo. Es un lobby que utiliza las instituciones para fijar una postura y a demás es muy trasversal, porque aunque los que levantan la voz son PP y Vox, la defensa del regadío allí también cala en grupos de izquierda simplemente por los réditos electorales.

Entonces, a esos compañeros progresistas, defensores de un crecimiento sostenible, les diría que eduquen desde el discurso y que hagan pragmatismo de que no se puede mantener una infraestructura como el trasvase empobreciendo un territorio a coste de enriquecer a otro de una manera artificial.

Ellos deben defender que con este movimiento y crecimiento desmesurado se está haciendo un flaco favor al patrimonio medioambiental del Levante arruinando el Mar Menor, que es patrimonio de todo un país. Además, se está favoreciendo un sector como la agricultura pero arruinando otro como el turismo por los olores a fango y putrefacción cuando se producen las muertes masivas de peces.

—Volviendo al terreno judicial, hace unos días el presidente regional, Emiliano García-Page, lanzó una especie de ultimatum al gobierno central en forma de acciones procesales si no entran en vigor de forma inmediata las nueves reglas del trasvase. ¿Cree que será una realidad o se quedará en un amago?

—Lo que dice el presidente es que si no se cumple la sentencia del Tribunal Supremo habrá que pedir la ejecución de sentencia, que es el siguiente paso. Una sentencia del Supremo hay que cumplirla y en unos plazos. La realidad de los pueblos ribereños no puede esperar a un tacticismo político.

Se trata de cumplir una sentencia, aunque es verdad que no es fácil, porque para modificar ahora un Plan de Cuenca y la ley para que no colapse hay que necesitar de unas mayorías en el Congreso. Y todos sabemos cuál es la situación de debilidad del gobierno de España.

—Sobre el agua trasvasada ¿Cómo se valora desde la asociación el uso que se da a ese recurso al llegar al Levante?

—Insisto en que nosotros damos la bienvenida a que un territorio crezca, pero lo tiene que hace con autonomía.

Nosotros necesitamos el agua primero como recurso de abastecimiento y luego de crecimiento económico.

A nosotros se nos inundaron las tierras más fértiles. Mis padres eran ganaderos y cuando se construyeron las presas crecieron los embalses y se inundaron las tierras.

Hubo gente capaz de transformarse con tiempo y esfuerzo, y empezaron a vivir de esa industria del turismo apareciendo al albur de los embalses muchos negocios deportivos, de restauración y hostelería... pero eso decae cuando surge esa infraestructura del trasvase y ese agua prometida empieza a desaparecer, con lo que volvemos a ser otra vez maltratados. Y al desparecer esas empresas la gente emigra, los chavales se van a otras ciudades, se empiezan a abandonar las casas y esa es la herida de muerte, el veneno que tenemos y que combatimos día a día los pocos vecinos que estamos aquí defendiendo estoicamente el territorio con toda la dignidad que podemos.

Nuevos negocios

—Hay que señalar que los dos años han sido positivos en lluvias, con lo que se ha recuperado parte de la capacidad de los embalses, pero ¿qué futuro prevéis para esa zona en un tiempo más o menos inminente?

—Tengo que señalar que estamos en un momento de crecimiento. La pandemia fue un punto de inflexión para todo el territorio de interior, ya que mucha gente que vivía en ciudades vio que se podía vivir con mucha calidad de servicio en lugares del mundo rural como Castilla-La Mancha. Gracias a eso y a los 40 millones que está invirtiendo el Gobierno de España a través del de Castilla-La Mancha en los municipios ribereños nos está permitiendo desarrollar infraestructuras, actualizar sistemas de abastecimiento y saneamiento y además empezar desde cero proyectos ilusionantes que sin duda está revitalizando el territorio.

En concreto, los 22 pueblos ribereños han incrementado su población, y además puedo añadir un dato empírico porque de dos años hacia acá se han generado tres nuevos negocios y estamos batiendo récords de licencia de obras.

Nosotros necesitamos que los embalses estén en un buen estado de salud para crear economía, para que la gente se anime a venir a disfrutar de esos paisajes y del deporte. No todo pasa por poner una industria, hay otros muchos desarrollos, que además son sostenibles, que pueden convivir perfectamente con un aprovechamiento del agua que no tiene que ser el de esquilmarla, sino el de disfrutarla y contemplarla. El agua tiene ese poder.