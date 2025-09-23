El Arzobispado de Toledo aparta al canónigo Carlos Loriente tras su detención en Torremolinos con cocaína rosa

El Arzobispado de Toledo ha confirmado este lunes la detención del antiguo Vicario Episcopal de Clero y actual canónigo de la catedral y director del Instituto Teológico, Carlos Loriente, que ha sido arrestado por la Policía Nacional en la localidad malagueña de Torremolinos por estar en posesión de una cantidad importante de tusi, la droga sintética conocida como cocaína rosa.

Precisamente, el pasado lunes 15 de septiembre, el Arzobispado de Toledo nombraba de forma sorpresiva a Miguel Garrigós Domínguez como nuevo Vicario Episcopal para el Clero de la Archidiócesis de Toledo.

Al parecer, el sacerdote se encontraba de vacaciones en el municipio malagueño y fue interceptado con esta droga en un control rutinario de la Policía Nacional. Tras su incautación, los agentes procedieron a desplazarse a la vivienda turística en donde se alojaba y allí, se descubrió aún más cantidad de droga, superior a lo permitido para consumo personal.

En un comunicado, la Archidiócesis lamenta «profundamente» los hechos que han motivado la detención y «reprueba cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote». Además, ha subrayado que Loriente, de 45 años, ha sido apartado de manera cautelar tanto del ejercicio del ministerio sacerdotal como de sus responsabilidades académicas, mientras se desarrollan las investigaciones.

La institución eclesiástica ha asegurado que colaborará con la justicia y ha recalcado que la responsabilidad de los hechos corresponde al «ámbito personal» del sacerdote detenido. Asimismo, ha anunciado la apertura de una investigación interna y ha pedido perdón «al Pueblo de Dios por los daños morales» ocasionados.

Carlos Loriente García, nació en Toledo el 23 de enero de 1980. Fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 2004. Hasta ahora ha sido vicerrector del Seminario Metropolitano ‘San Ildefonso’ de Toledo y secretario general del Instituto Superior de Estudios Teológicos. Fue nombrado canónigo este verano. Realizó sus primeros estudios de teología y filosofía por la Universidad de San Dámaso. Posteriormente obtuvo la licenciatura en teología, especialidad Teología Fundamental, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En el año 2012 obtuvo el doctorado en Sagrada Teología, con la calificación 'summa cum laude', en la Pontifica Universidad Lateranense.

Entre otros nombramientos, ha sido vicario de la parroquia de Ntra. Señora de la Asunción, de Corral de Almaguer; profesor de Religión de Secundaria y Bachillerato en el IES «La Besana», de Corral de Almaguer; vicario de la parroquia de «San Julián», en Toledo; responsable del Departamento de Pastoral del Colegio Diocesano Ntra. Señora de los Infantes; profesor adjunto a cátedra en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, de Toledo; formador del Seminario Mayor San Ildefonso, de Toledo; secretario general del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, de Toledo; profesor no estable del Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Santa María» de Toledo; miembro del equipo de la vicaría del clero para la formación permanente de los sacerdotes; vicerrector del Seminario Mayor San Ildefonso, y miembro de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente.

Además de su actividad docente en los Grados de Teología y de CC. Religiosas, ha participado en congresos y pronunciado numerosas conferencias. En el año 2013 publicó el libro «El milagro entre ciencia y teología. Elementos para una relectura contemporánea de la propuesta de santo Tomás de Aquino».

