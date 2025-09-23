Suscríbete a
Detenido un cura de Toledo en Torremolinos con cocaína rosa

El sacerdote estaba de fiesta en la Costa del Sol con otros tres hombres cuando fue parado en un control rutinario

¿Qué es la cocaína rosa? La droga de los 'niños de papá' que se descarga en viajes relámpago en la Costa del Sol

Bolsas de 'tusi' o cocaína rosa
Bolsas de 'tusi' o cocaína rosa Archivo
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Un sacerdote de Toledo ha sido detenido por la Policía Nacional en Torremolinos con una gran cantidad de cocaína rosa, también llamado 'tusi'. El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención del sacerdote, pero desmiente que sea el rector del Seminario Mayor de Toledo.

