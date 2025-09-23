Detenido un cura de Toledo en Torremolinos con cocaína rosa

Un sacerdote de Toledo ha sido detenido por la Policía Nacional en Torremolinos con una gran cantidad de cocaína rosa, también llamado 'tusi'. El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención del sacerdote, pero desmiente que sea el rector del Seminario Mayor de Toledo.

En este sentido, confirma la detención de un sacerdote de la Archidiócesis y lamenta profundamente los hechos que han causado la detención. Además, reprueba cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote.

Al mismo tiempo expresa su plena confianza en la justicia y, aunque considera que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido, manifiesta su disposición a colaborar con ella.

Por su parte, el Arzobispado ha abierto investigaciones y le ha apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio. Al mismo tiempo pide perdón al Pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis.

Según las informaciones sobre la situación, el sacerdote iba acompañado de otros tres hombres en un vehículo alquilado ir de fiesta a Torremolinos. Fue parado en una identificación rutinaria. En ese control, los agentes ya hallaron una cantidad importante de esta sustancia estupefaciente.

La cantidad no se podía considerar para uso propio, así que los agentes de la policía nacional fueron hasta la vivienda turística donde se alojaban para su registro, donde había más drogas. Finalmente, el sacerdote fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública.