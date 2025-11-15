Suscribete a
ABC Premium

Ana Iris Simón, Álvaro Casares, Ana Obregón y 'El Cautivo' reciben los Premios Solidarios DO La Mancha 2025

La entrega de los Premios Solidarios 2025 tuvo lugar en el Auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid

Autoridades y premiados en los Premios Solidarios DO La Mancha 2025
Autoridades y premiados en los Premios Solidarios DO La Mancha 2025 ABC

ABC

Toledo

La periodista Ana Iris Simón, el humorista Álvaro Casares, la película 'El cautivo' de Amenábar y la actriz Ana Obregón recibieron el pasado jueves los Premios Solidarios 2025 de los Vinos de Denominación de Origen La Mancha.

Según ha informado ... la organización en nota de prensa, se quiere subrayar el talento de aquellas personas en las facetas del ámbito deportivo, de la comunicación o artes escénicas, con un carácter altruista, ya que la cuantía del Premio (5.000 euros) va destinada a las ONG o asociaciones elegidas por el propio galardonado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app