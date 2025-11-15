Ana Iris Simón, Álvaro Casares, Ana Obregón y 'El Cautivo' reciben los Premios Solidarios DO La Mancha 2025

La periodista Ana Iris Simón, el humorista Álvaro Casares, la película 'El cautivo' de Amenábar y la actriz Ana Obregón recibieron el pasado jueves los Premios Solidarios 2025 de los Vinos de Denominación de Origen La Mancha.

Según ha informado ... la organización en nota de prensa, se quiere subrayar el talento de aquellas personas en las facetas del ámbito deportivo, de la comunicación o artes escénicas, con un carácter altruista, ya que la cuantía del Premio (5.000 euros) va destinada a las ONG o asociaciones elegidas por el propio galardonado.

El presidente de la Inteprofesión CRDO La Mancha, Carlos David Bonilla, señaló que los galardonados «son ejemplo y acicate para la sociedad en sus diferentes facetas». Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, afirmó que «el vino de La Mancha se ha convertido en un símbolo de nuestro hidalgo caballero».

El acto, conducido una edición más por la periodista y presentadora de Antena 3, Lorena García, transcurrió con agilidad con momentos de humor y emociones contenidas, así como el agradecimiento en los discursos de las asociaciones y ONG escogidas.

Premiados

La joven periodista Ana Iris Simón, natural de Campo de Criptana, fue la primera en subir al escenario para recibir el Premio Solidario en la faceta comunicativa. «Este premio se lo dedico a mi abuelo Vicente, agricultor, que a veces parecen invisibles pero que encarnan bien ese paisaje manchego». El cheque con los 5.000 euros fue a parar a UNRWA España, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados palestinos.

Álvaro Casares, Premio Solidario en 'Artes Escénicas', subrayó que «el humor manchego es sarcástico, pero único como los vinos de La Mancha». El actor y cómico de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), actualmente de gira con su espectáculo «Check, un show bien», destinó su galardón a la Fundación AMAI TLP, que cumple 25 años desde su creación con una vocación centrada en apoyar a las personas que sufren trastorno límite de la personalidad y a sus familiares.

'El Cautivo' de Alejandro Amenábar fue Premio Solidario a las Artes, cuyo director, que no pudo acudir, indicó en un video que le «encantaría» que esta película contribuyera a difundir la Mancha en el mundo. Los 5.000 euros del premio han sido derivados también a UNRWA ESPAÑA.

Por último, Ana Obregón recibió el Premio Solidario de carácter Honorífico y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la Gala. «Mi carrera me importa poco, es el valor de las personas lo que queda. Dedico el premio al amor de vida que está en cielo y en la tierra». Su galardón tuvo, desde el primer momento, un destino claro en memoria de su hijo fallecido Aless Lequio, cuya fundación homónima, recogió los 5.000 euros del Premio para una mayor implicación en la investigación del sarcoma de Ewing y otros cánceres poco comunes que afectan a jóvenes, adolescentes y niños.

En el apartado de los Premios Profesionales, la DO La Mancha reconoció la trayectoria del sumiller, Antonio Vizcaíno, próximo a su jubilación, por su experiencia docente formando a los profesionales de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, y el Premio al Restaurante del Año fue para Las Musas, de Campo de Criptana (Ciudad Real).

La Consejera Portavoz de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, cerró el acto asegurando que «la Denominación de Origen La Mancha no solo ha promocionado el vino con acierto, sino también ha construido región con estos Premios».