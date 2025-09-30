El alcalde de Cuenca frena con su voto de calidad la comisión de investigación sobre el transporte urbano

El Pleno comenzó comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género

El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha rechazado este martes la creación de una comisión de investigación sobre el transporte urbano propuesta por el Grupo Municipal Popular, gracias al voto de calidad del alcalde, Darío Dolz, que respaldó al concejal de Movilidad, Héctor Serrano, y frenó la iniciativa pese a contar con el apoyo de toda la oposición.

«El alcalde ha preferido dar la espalda a los ciudadanos y tapar el desastre ocasionado por el PSOE en lugar de dar explicaciones y buscar soluciones», criticaba la presidenta del grupo municipal popular Beatriz Jiménez.

Desde el PP se reprochó al equipo de gobierno una «cadena de chapuzas» en la gestión del servicio, que incluiría una prórroga de contrato basada en datos sin verificar, la imposición de un intercambiador que apenas duró nueve días, modificaciones aprobadas sin comprobaciones suficientes y una aplicación móvil que «funciona mal cuando funciona». Según el concejal popular Juan Guadalajara, esta situación ha supuesto más de 30.000 euros malgastados en el intercambiador fallido y la pérdida de 1,4 millones en subvenciones. «El alcalde, con su silencio y su voto de calidad, ha decidido asumir como propias estas negligencias. Los conquenses merecen un transporte digno y un Gobierno que no se esconda», concluyó Jiménez.

Más allá del transporte urbano, el pleno aprobó con los votos de PSOE y Cuenca nos Une –y la abstención de PP, Vox y Cuenca en Marcha– una modificación de créditos del Instituto Municipal de Deportes por importe de 88.824,34 euros que permitirá renovar y actualizar la iluminación funcional deportiva de las pistas centrales de los polideportivos San Fernando, Fuente del Oro y Samuel Ferrer.

También se dio luz verde a la actualización del Inventario de Bienes Municipales, en el que se ha incorporado la titularidad del Puente de San Pablo, hasta ahora no incluido en el listado, y a la disolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que quedará integrada en el Consistorio tras constatarse que no ha logrado ejercer con eficacia los principios de autonomía que justificaron su creación.En el apartado de mociones, el pleno aprobó el apoyo al pueblo palestino y a la paz en Gaza, presentada por PSOE y Cuenca nos Une y respaldada por Cuenca en Marcha, mientras que PP y Vox votaron en contra. También salió adelante una propuesta de Vox de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular contra el maltrato a las personas mayores.