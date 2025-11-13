Suscribete a
Accidentes laborales en Castilla-La Mancha: 30 trabajadores perdieron la vida hasta septiembre, 13 menos que en 2024

El sector servicios lidera los accidentes mortales aunque experimenta un notable descenso mientras que la construcción muestra un preocupante aumento

La bota malaya de los accidentes laborales en Castilla-La Mancha

Un total de 30 trabajadores fallecieron en accidente laboral en Castilla-La Mancha en los nueve primeros meses del año, 13 menos que en el mismo periodo en 2024 cuando murieron 43 personas.

Según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en ... términos generales, en jornada y en itinere, en 2025 se produjeron 18.631 accidentes, en comparación a los año 2024, en el que se registraron 19.099 accidentes.

