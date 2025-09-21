La bota malaya de los accidentes laborales en Castilla-La Mancha

Sólo en agosto y únicamente en la provincia de Albacete hubo seis accidentes laborales mortales. Esta es la terrible lista: una mujer de 40 años, en Pozohondo, aplastada por maquinaria agrícola mientras trabajaba en la recolección de vegetales; un hombre de 55 años, en el polígono industrial de Romica, en Albacete capital, por un fuerte golpe en la cabeza con la pieza metálica de un camión; un hombre de 56 años, en Ayna, al caer al vacío desde una altura de 20 metros mientras reparaba el muro de una carretera; un hombre de 58 años, en Hoya-Gonzalo, al sufrir un infarto en una empresa dedicada al cultivo de hierbas aromáticas; un hombre de 41 años, en Villarrobledo, al caer al vacío desde siete metros mientras soldaba en un tejado; y un joven de 20 años, en Letur, que se cayó de la tirolina que estaba probando en un camping.

Y pese a ello, los datos oficiales muestran que la siniestralidad laboral se venía reduciendo este año en Castilla-La Mancha. Hasta el 31 de julio se contabilizaron 15.560 accidentes –por los 16.633 del mismo periodo de 2024– y, lo peor, 20 fallecidos –por los 28 del año pasado–. Según Comisiones Obrerasc(CCOO), la región se sitúa tercera de España en el número de accidentes totales teniendo en cuenta el volumen de trabajadores, un «macabro ranking» que lideran Baleares y Navarra.

«Es verdad que las cifras bajan respecto a 2024, pero hay que insistir en seguir mejorando la salud y seguridad en los centros de trabajo. La situación es grave, teniendo en cuenta que el mes de agosto ha sido tremendo. Aunque hay un leve descenso, estamos en un estancamiento por lo que entendemos que hay que hacer cosas diferentes», afirma Raquel Payo, secretaria de Salud Laboral y Diálogo Social del sindicato, quien aporta otra estadística escalofriante: en los últimos cinco años, de 2020 a 2024, más de 200 trabajadores han fallecido en horario laboral en Castilla-La Mancha.

A la pregunta por las causas, la responsable de CCOO apunta a varios factores: «En primer lugar, hay una mala calidad de la gestión preventiva en las empresas. Es necesario generar una cultura para que nos escandalice cuando veamos a un obrero que está en altura sin la protección adecuada. Se han hecho campañas brillantes en materia de seguridad vial, de manera que ahora vemos a una criatura sin la sillita en el coche y nos espanta o a un conductor que va hablando por el móvil o que no se pone el cinturón. El segundo factor es un déficit en materia de formación para los trabajadores, que es una obligación de las empresas y no se cumple todo lo que quisiéramos. El cumplimiento normativo salva vidas, sin ningún género de dudas».

«La mayoría cumple»

Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, la patronal toledana, considera que «habría que analizar uno por uno esos accidentes, por supuesto sin mirar para otro lado. Es evidente que han fallado medidas preventivas, pero no se puede criminalizar al empresario. Y hay declaraciones por parte de los sindicatos que poco menos vienen a decir que el empresario es un asesino en potencia. A veces las medidas fallan, a veces los trabajadores no adoptan bien esas medidas y en otros casos se ha visto claramente que no había esas medidas. Sin embargo, la inmensa mayoría de los empresarios cumplen con la normativa de prevención de riesgos laborales».

Sobre el porqué Castilla-La Mancha encabeza el ranking de comunidades con más accidentes laborales, Madruga comenta: «Cualquier interpretación subjetiva respecto de una estadística no tiene ningún sentido. Vamos a analizar esos accidentes y llegar a la causa objetiva porque yo puedo opinar lo que me venga en gana. Lo que hay que hacer es analizarlos y ver cuántos han sido por faltas reales de medidas preventivas y cuáles por otras circunstancias».

Por su parte, Francisco Javier de la Cruz, director del recién creado Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, recuerda que la región siempre «ha estado en los niveles más altos desde que hay registros, no es algo sobrevenido». Alude a «la estructura del mercado de trabajo», donde «no todos las ramas de actividad son iguales en cuanto a accidentes» como una de las razones.

Concienciación

De la Cruz repite lo que mencionaba Payo, de CC.OO.: la importancia de la concienciación a través de «campañas que lleguen al conjunto de la sociedad». Y también cree que «la reducción de la siniestralidad es una tarea compartida, de todos. Apelamos a la responsabilidad de las empresas, que deben poner a disposición de los trabajadores las medidas necesarias, como de los trabajadores, que deben exigir esas medidas, y de las administraciones, que tienen que proporcionar todos los recursos que sean necesarios».

El director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral añade que, en este tema, «el presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha se ha multiplicado por seis desde 2015 y está previsto que supere los diez millones de euros en 2026, una cifra nunca antes alcanzada».