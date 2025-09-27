Abilio Martínez Varea toma posesión como nuevo obispo de Ciudad Real y prior de las órdenes militares

Martínez Varea ha estado arropado por el cardenal Juan José Omella, los arzobispos de Toledo y Granada, 19 obispos y 153 sacerdotes

Abilio Martínez Varea se ha convertido este sábado en el nuevo obispo de Ciudad Real y prior de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa tras la renuncia de Gerardo Melgar Viciosa, quien ha ejercido el ministerio episcopal en la diócesis ciudadrealeña desde el año 2016.

La Catedral de Nuestra Señora Santa María del Prado, sede de la diócesis, ha sido el escenario escogido para la toma de posesión de Martínez Varea, arropado por el cardenal Juan José Omella, los arzobispos de Toledo y Granada, 19 obispos y 153 sacerdotes.

El nuevo obispo, procedente de la diócesis de Osma-Soria, señaló durante la homilía que sus retos pasan por «no construir una Iglesia hacia dentro», sino hacia el exterior para hacer frente a los grandes «desafíos» que, «como otras tantas diócesis», tiene la de Ciudad Real. Entre ellos mencionó la «descristianización», el envejecimiento de las comunidades eclesiásticas, la falta de vocaciones y la «pérdida del sentido trascendente». Por ello, hizo un llamamiento a cada familia, cada comunidad y cada joven para ser testigos del Evangelio y anunciar a Cristo «con valentía y esperanza».

Compromiso con la diócesis

Martínez Varea expresó además su compromiso con la diócesis a la que llega, manifestando que lo hace «con el corazón dispuesto al servicio y la comunión». Su propósito, señaló, será trabajar en la unidad «entre todos los bautizados que formamos la Iglesia en Ciudad Real».

También recordó la importancia de la cercanía que debe mantener un obispo: cercanía con Dios, con el resto de obispos, con los sacerdotes y con todo el pueblo de Dios, al que está llamado a guiar «con sabiduría y amar con entrega».

La Catedral de Nuestra Señora Santa María del Prado de Ciudad Real fue el escenario de la toma de posesión de Martínez Varea. A la ceremonia asistieron, entre otros, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page PIEDAD LÓPEZ

En sus primeras palabras tuvo gestos de gratitud hacia el papa Francisco por la confianza depositada en él al encomendarle esta misión, así como hacia su predecesor, Gerardo Melgar, de quien destacó «su pastoreo a lo largo de estos años y la acogida fraterna» que le ha brindado.

Melgar, que ha ocupado el ministerio episcopal desde 2016, recordó durante la celebración que Ciudad Real es una diócesis joven, erigida en 1980 por el papa Juan Pablo II a partir del histórico priorato de las órdenes militares, y que Martínez Varea pasa a ser el cuarto obispo desde entonces.

Nacido en Autol (La Rioja) en 1964, el nuevo prelado ingresó en el seminario de Logroño en 1982 y cursó filosofía y teología. Posteriormente se trasladó a Roma, donde obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana en 1989, año en el que fue ordenado sacerdote. En enero de 2017 fue nombrado obispo de Osma-Soria por el papa Francisco, diócesis en la que ha ejercido hasta ahora. Su lema episcopal, Fidelis est qui vocat vos ('El que os llama es fiel'), refleja la certeza de que solo la fidelidad de Dios puede sostener y hacer fructificar el ministerio episcopal.

La ceremonia comenzó con las palabras del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, y con el saludo del representante de la Nunciatura Apostólica en España, Roman Walzcaz. A continuación, se celebró el rito de toma de posesión, en el que Martínez Varea recibió el báculo y fue acogido por el Cabildo catedralicio y por la comunidad diocesana.

El acto contó con una amplia representación institucional, entre ellos el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, junto a concejales del Ayuntamiento. También asistieron parlamentarios nacionales y autonómicos, autoridades militares y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.