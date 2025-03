Cascada de peticiones de dimisión a Marlaska: desde Podemos hasta las asociaciones de guardias civiles

Las peticiones de dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no cesan, aunque él mismo ya afirmado que no está considerando abandonar su puesto después de que el pasado viernes dos guardias civiles perdiesen la vida en el puerto gaditano de Barbate y otros dos resultaran heridos tras ser arrollados por una narcolancha. «No me planteo dimitir, son unos hecho gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes; pero reiterar el esfuerzo importante en inversiones, en medios materiales y personales realizados durante estos cinco años» ha afirmado este lunes el ministro en unas declaraciones previas a la entrega de medallas a la Protección Civil.

No obstante, tanto formaciones políticas como asociaciones de guardias civiles insisten en la salida del titular de Interior. El presidente de Vox, Santiago Abascal, que ya manifestó durante un mitin en la ciudad de Santiago de Compostela el sábado que «todo el Gobierno debe dimitir», «muy especialmente» Marlaska, ha vuelto a insistir en esa idea este lunes en rueda de prensa. «Llevamos mucho tiempo denunciando la situación en el Campo de Gibraltar. Señalamos directamente al Gobierno como responsable de haber mandado al matadero a estos guardias civiles. Exigimos la dimisión del ministro Marlaska», ha expresado Abascal. Asimismo, Vox pide la reprobación de Marlaska en el Congreso y su comparecencia en Comisión.

«El martes hay Consejo de Ministros. Espero que Marlaska no se siente en la mesa del Consejo de Ministros», aseveró el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el domingo durante un mitin en Lugo. El popular reclamó, «por un minimo de decoro y respeto», que el titular de Interior dimita o sea cesado por los «asesinatos» de los dos guardias civiles. Además, este lunes, desde Barbate, el líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de irse a «un festival [en referencia a la gala de los Goya] en la noche del luto».

En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha reclamado a Sánchez que proceda al «cese» del ministro. También, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que además de pedir la salida de Marlaska ha reprochado al Gobierno que deje «abandonados» a profesionales que «se dejan cada día la vida». La líder madrileña ha asistido a un minuto de silencio frente a la Real Casa de Correos en el que se escucharon gritos de «Marlaska dimisión». «Los tiene abandonados frente a la lucha frente a mafias ilegales y sin los medios necesarios para poder hacer frente a ellas. Marlaska debe dimitir o debe ser cesado», ha reclamado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Las críticas no llegan solo desde un lado, también desde Podemos, hasta hace bien poco socio del PSOE en el Gobierno. El portavoz, Pablo Fernández, ha manifestado en rueda de prensa que Marlaska «no debería continuar» en el cargo, argumentando que está «desamparando» a los agentes de la Guardia Civil. A su juicio, «tiene que asumir responsabilidades» por «una más que larga lista de hechos que son inaceptables». «Es un episodio más en el que no ha estado a la altura de las circunstancias», ha reiterado.

Por su parte, las asociaciones de guardias civiles también han pedido la salida del ministro. «Ya no engañas a nadie, dimite», afirman desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), después de conocer las palabras de Marlaska, en las que niega su posible salida del ministerio. Misma postura desde la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), quienes reclaman también la dimisión del director general de la Benemérita, Leonardo Marcos. Ya este sábado, emitieron un comunicado en el que reclamaban medidas «inmediatas y contundentes» para evitar más muertes y hechos como los ocurridos en Barbate.