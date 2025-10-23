La Guardia Civil de Cantabria detiene a 30 personas acusadas de estafar cerca de 90.000 euros

Suscribete a
Hay una persona investigada a la que, junto a los 24 detenidos, se le atribuyen delitos de ciberestafas tipo 'smishing' y 'vishing'

Detenidos dos prófugos alemanes acusados de robo y estafa por el método del falso empleado de banca

Imagen de archivo de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de la Guardia Civil. Juan Carlos Soler

EP

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a 30 personas e investigado a otra como presuntas autoras de diferentes tipos de estafas utilizando las nuevas tecnologías por importe de casi 90.000 euros.

Los presuntos autores han sido localizados por la Benemérita en Barcelona ... y Tarragona, donde residían. De los 30 detenidos, 24 y el investigado lo han sido como consecuencia de ciberestafas tipo 'smishing' y 'vishing'. En estas modalidades, las víctimas residentes en Cantabria recibieron un SMS, aparentemente de una entidad bancaria, comunicando algún problema en su banca digital y que para resolverlo debían acceder al enlace que acompañaba al citado texto.

