La Guardia Civil de Cantabria detiene a 30 personas acusadas de estafar cerca de 90.000 euros

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a 30 personas e investigado a otra como presuntas autoras de diferentes tipos de estafas utilizando las nuevas tecnologías por importe de casi 90.000 euros.

Los presuntos autores han sido localizados por la Benemérita en Barcelona ... y Tarragona, donde residían. De los 30 detenidos, 24 y el investigado lo han sido como consecuencia de ciberestafas tipo 'smishing' y 'vishing'. En estas modalidades, las víctimas residentes en Cantabria recibieron un SMS, aparentemente de una entidad bancaria, comunicando algún problema en su banca digital y que para resolverlo debían acceder al enlace que acompañaba al citado texto.

Posteriormente recibieron una llamada telefónica haciéndose pasar por la entidad bancaria, en la que se les solicitaba un código que previamente les habían remitido, igualmente por SMS. Con dicho código, lo que estaban haciendo era validar una transferencia a favor de los ciberdelincuentes. La Guardia Civil recuerda no acceder a enlaces que aparezcan en mensajes SMS de supuestas entidades bancarias, no facilitar ningún código recibido, aunque sea solicitado vía telefónica por personas que se identifican como trabajadores de la entidad y tampoco facilitar las claves de las bancas online.

