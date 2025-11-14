Detenida la empleada doméstica de una mujer de 84 años por robarle joyas que llevaba vendiendo desde 2024

Una mujer de 59 años ha sido detenida en Santander como presunta autora del hurto de joyas valoradas en 8.500 euros, informa Europa Press. El robo lo cometió en la casa en la que trabajaba como empleada doméstica, en la localidad ... de Muriedas, en el municipio de Camargo. La víctima es una mujer de 84 años.

A finales del mes octubre, la Guardia Civil de Camargo inició una investigación a raíz de una denuncia por el hurto de joyas en una vivienda, entre ellas anillos de oro con brillantes, collares y juegos de pendientes, valorados en 5.500 euros. La arrestada las llevaba vendiendo desde 2024 en un establecimiento de compraventa de oro.

Durante la investigación, los agentes obtuvieron informaciones que apuntaban a la trabajadora del hogar que la víctima tenía contratada como presunta autora de los hechos. Se había aprovechado de la situación de confianza con ella.

Asimismo la Guardia Civil averiguó que la empleada del hogar había vendido, además de las joyas denunciadas, otras que posteriormente fueron reconocidas por la víctima como suyas, con lo que el valor total de lo sustraído asciende a 8.500 euros.

El arresto se ha producido este mes. A la detenida se le imputa un presunto delito de hurto.