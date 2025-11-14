Suscribete a
Detenida la empleada doméstica de una mujer de 84 años por robarle joyas que llevaba vendiendo desde 2024

Se le acusa de un presunto delito de hurto; el total de lo sustraído asciende a 8.500 euros

Una mujer de 59 años ha sido detenida en Santander como presunta autora del hurto de joyas valoradas en 8.500 euros, informa Europa Press. El robo lo cometió en la casa en la que trabajaba como empleada doméstica, en la localidad ... de Muriedas, en el municipio de Camargo. La víctima es una mujer de 84 años.

