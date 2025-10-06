Trasladado en estado grave un hombre tras sufrir un accidente con la hélice de una embarcación en Tenerife

Un hombre de 32 años ha resultado afectado de carácter grave en un accidente con la hélice de una embarcación en el Puertito de Adeje, en la isla de Tenerife.

Según ha informado el 112 Canarias, los hechos se han producido en la tarde de este domingo sobre las 16:44 horas. Hasta la llegada de personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la médico coordinadora del SUC indicó a los alertantes desde la sala de emergencias las maniobras de primeros auxilios que debían llevar a cabo hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Además, ante la gravedad de la lesión, se activó un helicóptero medicalizado para garantizar el traslado urgente del herido al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local, así como de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que habilitaron una zona para la toma segura de la aeronave en Puerto Colón y colaboraron con el dispositivo sanitario.

