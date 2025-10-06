Nadando en la oscuridad: así se salvó milagrosamente el hombre desaparecido entre Tenerife y La Gomera

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a un joven que desapareció este sábado en su moto de agua entre Tenerife y La Gomera. El joven habría desaparecido después de haber salido este sábado de excusión con un grupo de amigos en diferentes motos de agua, pero finalmente no regresó. Sobrevivió y fue localizado gracias a su tesón, en lo que se ha convertido en una proeza con final feliz.

Efectivos de Salvamento Marítimo, de la Guardia Civil y del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES) han culminado la búsqueda del hombre desaparecido con buenas noticias, al ser avisados por una embarcación particular que localizó finalmente al desaparecido, llevándolo hasta el puerto de los Gigantes, donde ha sido atendido por los servicios sanitarios desplazados en la zona.

El hombre ya está en tierra y a salvo, después de 24 horas de angustia.

El joven desapareció este sábado cuando salió en una excusión con un grupo de amigos en diferentes motos de agua, de la que no regresó. Fue visto por última vez a las 17.30 horas y al comprobar que a las 21 horas no llegaba a puerto se activó la alerta.

Como ha narrado el diario local Diario de Avisos, todo se desencadenó cuando una de las personas del grupo sufrió una avería en su moto de agua y, cuando fueron a ayudarlo, se quedó solo. Una ola golpeó su moto de agua y cayó al mar, siendo el vehículo arrastrado por el mar, mientras él se quitaba su chaleco para intentar alcanzar la moto y regresar junto al resto del grupo. A pesar de los intentos, perdió tanto el chaleco como la moto, quedándose solo y sin ayuda en alta mar.

Comenzó a nadar y en su empeño logró alcanzar la costa de Los Gigantes, lo que le salvó la vida. Le quedaban solo 300 metros para llegar a la orilla cuando un barco particular, que había recibido el aviso de búsqueda por radio, logró dar con su paradero.

El dispositivo de búsqueda por mar y aire contó con efectivos de la Guardia Civil, del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES), y se prolongó durante la noche, incorporándose con el amanecer el helicóptero Sasemar 103 de Salvamento Marítimo, entre otras embarcaciones del organismo y de Guardia Civil.

Fue sobre las 10:20 horas de este domingo, cuando se notificó la localización de una persona en una moto de agua en aguas próximas a la isla de Tenerife.