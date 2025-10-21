Suscribete a
El tráfico de los puertos de Las Palmas supera las 27,7 toneladas, un 18% más

Laura Bautista /EP

Las Palmas de Gran Canaria

El tráfico total de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha sido de 27.781.929 toneladas entre enero y septiembre de este año, lo que ha supuesto un incremento del 17,9% respecto al mismo periodo del año anterior (+4.217.295 toneladas).

