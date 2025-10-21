El tráfico de los puertos de Las Palmas supera las 27,7 toneladas, un 18% más

El tráfico total de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha sido de 27.781.929 toneladas entre enero y septiembre de este año, lo que ha supuesto un incremento del 17,9% respecto al mismo periodo del año anterior (+4.217.295 toneladas).

Los cinco puertos que integran la APLP, tales como son el de Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario, Arinaga y Salinetas, han registrado también un aumento de la mercancía total, con una subida del 19,57%, hasta alcanzar las 25.578.968 toneladas, a lo que se ha unido la fortaleza del movimiento de contenedores, que crece un 16,18% con 1.158.731 TEU, y el impulso del tráfico de cruceros, que se eleva un 18,33% con 1.236.092 pasajeros.

En cuanto al bunkering, se mantiene una senda de crecimiento moderado, con un avance del 0,65% y un total de 1.994.625 toneladas suministradas.

Ante estos datos, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, subrayó que las cifras de septiembre «confirman un crecimiento robusto en mercancías, contenedores y cruceros», agregando que la «fortaleza» del tránsito y la «diversificación de tráficos» permiten a la APLP «ganar competitividad, atraer nuevas escalas y consolidar» a los puertos como hub logístico y turístico.

Sobre el bunkering expuso que se sigue una «senda de avance sostenido y ordenado, coherente con una prestación de servicios segura, eficiente y competitiva».

En cuanto al ámbito de pasajeros, los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acumulan 2.455.650 viajeros hasta septiembre, lo que implicó un incremento del 5,41% respecto al año anterior. Este crecimiento se apoya principalmente en el turismo de cruceros, con un aumento del 18,33% y 1.236.092 pasajeros.

El tráfico total registra un aumento de casi el 18%, impulsado tanto por el comercio exterior, con más de 15.603.074 toneladas y un crecimiento del 27,84%, como por el cabotaje nacional, con 9.975.894 toneladas y un aumento del 8,60%. Por su parte, la mercancía general alcanza 17.115.244 toneladas y un crecimiento del 16,21%, con incrementos tanto en la carga convencional, con 4.533.899 toneladas y una subida del 23,79%, como en la contenerizada, con más de 12.581.347 toneladas y un aumento del 13,71%. Los graneles también reflejan un comportamiento sólido, con 8.463.723 toneladas, lo que supone un aumento del 27%, destacando el dinamismo del granel líquido y su subida del 27,35%.

En cuanto al movimiento de contenedores, los puertos de la APLP suman 1.158.731 TEU y un aumento del 16,18%, con un notable impulso del tránsito que alcanza 711.469 TEU y una subida del 26,60%. El tráfico Ro-Ro, vehículos y carga rodada que se embarcan y desembarcan por sus propios medios, refuerza también la tendencia ascendente con un incremento del 5,02% en unidades, lo que supone 285.410, y un destacado crecimiento del 14,70% en toneladas, con 4.320.948.

Por puertos, el de Las Palmas «mantiene su posición como motor principal» con 24.199.218 toneladas, lo que supone un aumento del 18,28%. Tras él se sitúa el de Arrecife, con 1.664.422 toneladas (+22,09%) y el de Puerto del Rosario, que registra 1.269.628 toneladas (+19,69%). Le siguen el Puerto de Arinaga, que crece un 12,42% hasta 199.347 toneladas, mientras que Salinetas cierra el periodo con 449.314 toneladas y una caída del 10,95%.

En el caso del Puerto de Las Palmas, la comparación interanual entre enero y septiembre de 2025 y el mismo periodo de 2024 refleja un «comportamiento positivo en prácticamente todos los indicadores», con crecimiento en el tráfico de pasajeros de un 1,49%, impulsado por el «buen rendimiento« del turismo de cruceros, con una subida del 15,54%.