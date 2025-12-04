Suscribete a
BIODIVERSIDAD

Tenerife localiza once cedros milenarios en el Teide y el árbol más viejo de Europa, con 1.544 años

Se encuentra el árbol vivo más antiguo de la Unión Europea, con una edad de 1.544 años, superando al hasta ahora conocido como 'Bárbol', de 1.481 años

Proyecto de investigación
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife ha detectado once cedros con más de 1.000 años de antigüedad, localizados en zonas prácticamente inaccesibles, que suponen una ventana única al pasado ecológico del Parque Nacional del Teide y refuerzan el valor del cedro canario como símbolo de resistencia, biodiversidad y ... memoria ambiental.

