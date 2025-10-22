El presupuesto 2026 para Canarias aumenta un 7% hasta los 12.491 millones

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 que suman un total de 12.491,4 millones, un 7% más, lo que supone un total de 813,2 millones más.

Los ... detalles de las cuentas han sido expuestos en rueda de prensa por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien ha señalado que pese a la «incertidumbre» generada por la falta de PGE y los objetivos de estabilidad presupuestaria, se orientan al gasto social, con la incorporación de la vivienda como objetivo estratégico, y el fomento de la 'transición verde'.

En ese sentido ha señalado que el departamento de Transición Ecológica que dirige Mariano Hernández Zapata es que el más crece en los presupuestos con un incremento del 44,8% hasta sumar un total de 453,6 millones, seguido de Presidencia, que sube un 18,6% hasta los 159,8 millones.

Asián ha justificado el aumento de fondos para Presidencia del Gobierno en que se ha convertido en un departamento con un «concepto más amplio» que incluye nuevas estrategias económicas y los programas vinculados al reto demográfico.

En el lado contrario se sitúa Obras Públicas, Transporte, Movilidad y Vivienda, cuyo presupuesto cae un 14,2% hasta los 361,3 millones, algo que la consejera ha justificado con el nuevo convenio de carreteras, que baja los importes anuales de inversión para adaptarse a la capacidad real de ejecución de la comunidad autónoma.

De los 12.491 millones de euros de gasto, al Servicio Canario de Salud le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros.

Educación también incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4%, con 2.313 millones de euros.

Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.

El Gobierno de Canarias prevé dejar la deuda pública el próximo año en 6.680 millones de euros, es decir, un 10,4% del PIB, con lo que cumple con los compromisos con las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria.

Asián no ha ocultado que aunque la economía crecerá el próximo año, se ven signos de «estancamiento» ya que aumentaría un 1,9% frente al 2,9% previsto de 2024 y la tasa de paro apenas bajará tres décimas hasta el 12,8%.

Ha apuntado también que el gasto en personal se dispara un 8% y ya supera los 5.000 millones de euros debido al incremento salarial de los empleados públicos y al incremento de trabajadores en los servicios, que copan el 90% de las nuevas altas.

Deducciones fiscales

La consejera Matilde Asián ha resaltado la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. El proyecto de presupuesto de 2026 fortalece las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisión de Patrimonio para adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas, así como el importe de adquisición de los inmuebles.

«El anterior nivel de renta hacía impracticable su aplicación y no estaba repercutiendo en la población. Por eso, lo que hemos aumentado y adaptado a la realidad, lo que va a permitir que se beneficie un mayor número de personas», aclaró la consejera.

Respecto al IGIC para la adquisición de vivienda habitual, en el nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos la edad de adquiriente sube hasta los 40 años y el importe máximo de la vivienda, hasta los 200.000 euros, aunque aumenta en el caso de familias numerosas.

La renta máxima para acogerse a estas mejoras aumenta de los 24.000 a los 46.445 euros, y de los 34.000 a los 61.770 euros, en el caso de tributación conjunta.

En el caso del ITP, las rentas máximas de los adquirientes también suben hasta los 46.445 euros, pudiendo incrementarse en más de 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar.

Asimismo, entre las medidas de alivio fiscal, y que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del IPC; es decir, se incrementan todos los tramos un 2,1%.

También se incrementan los límites máximos de rentas para la aplicación de las deducciones autonómicas pasando de 45.500 a 46.455 euros, en tributación individual, y de 60.500 a 61.770 euros, en conjunta. Igualmente se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de entidades de nueva o reciente creación.

En estos casos, la deducción es del 20% de inversión con un máximo de 4.000 euros anuales, o del 30% con un máximo de 6.000 euros anuales, si se trata de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.

En cuanto a las medidas relacionadas con la salud, se incrementa el tipo de IGIC del 7% al 15% a las bebidas energéticas y se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos, que oscilará entre 3%, 5% o 7% de IGIC.

También pasan a tributar a tipo 0% las camas hospitalarias al ser consideradas aparatos sanitarios.

Más impuestos al tabaco

En las nuevas cuentas, se incrementa el tipo impositivo en determinadas modalidades del Impuesto sobre las labores del tabaco en cigarrillos y tabaco calentado y también se modifica la tributación de las bolsas de nicotina, que pasa de 'ad valorem' a específico.

Además se elimina el AIEM sobre combustibles puesto que ya no se producen en Canarias, y se introduce un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, actualmente gravada a tipo 0.

La consejera ha comentado también que se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC y que se mantiene la bonificación para el precio del combustible en las islas no capitalinas.

El proyecto de ley se entregará el próximo 30 de octubre al Parlamento de Canarias para que comiencen los trámites necesarios para que el nuevo marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026.