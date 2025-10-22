Suscribete a
ABC Premium

ECONOMÍA

El presupuesto 2026 para Canarias aumenta un 7% hasta los 12.491 millones

Este incremento supone un total de 813,2 millones más

Como en años anteriores, el presupuesto se ha diseñado a gasto real y con prudencia ante el desconocimiento de magnitudes necesarias en su elaboración

El presupuesto 2026 para Canarias aumenta un 7% hasta los 12.491 millones
GOBCAN

Laura Bautista / EP

Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 que suman un total de 12.491,4 millones, un 7% más, lo que supone un total de 813,2 millones más.

Los ... detalles de las cuentas han sido expuestos en rueda de prensa por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien ha señalado que pese a la «incertidumbre» generada por la falta de PGE y los objetivos de estabilidad presupuestaria, se orientan al gasto social, con la incorporación de la vivienda como objetivo estratégico, y el fomento de la 'transición verde'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app