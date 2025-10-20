Suscribete a
ECONOMÍA

Canarias trabaja en un Presupuesto 2026 de 12.491 millones y pide al Estado adecuarse a Europa

La consejera recordó que las magnitudes están fijadas desde 2023 «y no se adaptan para nada a la realidad actual», lo que es un «inconveniente importante» para Canarias

La consejera de Hacienda Matilde Asián en foto de archivo
La consejera de Hacienda Matilde Asián en foto de archivo GOBCAN/ARCHIVO

Laura Bautista /EP

Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Hacienda y Relaciones Europeas, Matilde Asián, ha adelantado que el Gobierno de Canarias trabaja sobre un presupuesto 2026 que contempla un gasto financiero de 12.491 millones de euros y una deuda pública por debajo del 10% del PIB. Ha instado ... al Estado a que adecue las nuevas normas disciplinarias a las establecidas por Europa, «que son mucho más flexibles que las que actualmente aplica el Gobierno a las comunidades y a las corporaciones locales«.

