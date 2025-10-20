Canarias trabaja en un Presupuesto 2026 de 12.491 millones y pide al Estado adecuarse a Europa

La consejera de Hacienda y Relaciones Europeas, Matilde Asián, ha adelantado que el Gobierno de Canarias trabaja sobre un presupuesto 2026 que contempla un gasto financiero de 12.491 millones de euros y una deuda pública por debajo del 10% del PIB. Ha instado ... al Estado a que adecue las nuevas normas disciplinarias a las establecidas por Europa, «que son mucho más flexibles que las que actualmente aplica el Gobierno a las comunidades y a las corporaciones locales«.

Asián ha explicado que los presupuestos generales de 2026 vienen determinados, por un lado, por la normativa estatal, la disciplina fiscal o la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

«Respecto a la disciplina fiscal, pretendemos, como no puede ser de otra manera, asumirla totalmente pero tenemos que poner de manifiesto que no nos parece adecuado que a esta fecha el Gobierno de España todavía no haya aprobado la senda de consolidación fiscal«, observó la consejera.

Aquí, hizo especial hincapié en que el Gobierno de Canarias se ve obligado a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% del PIB.

De igual modo, ha subrayado que el Estado tampoco ha aprobado la tasa de crecimiento del PIB. «Esto se hace por una orden ministerial, en este caso del Ministerio de Economía, por lo cual nos vemos obligados a elaborar los presupuestos con una tasa de crecimiento del 3,3%«.

La consejera recordó que estas magnitudes están fijadas desde 2023 «y no se adaptan para nada a nuestra realidad actual», y agregó que se trata de un «inconveniente importante» para Canarias porque se quiere potenciar el gasto social, considerando que «habría que ajustarlo al estancamiento del crecimiento del PIB en Canarias, igual que en España«.

«En Canarias este estancamiento se produce de una manera más acusada porque somos más turísticos que el resto de España, igual que crecíamos más cuando crece el turismo, también cuando hay algún tipo de alteración en él, acusamos más la bajada.

Con todo, Asián expuso que se ha fijado el gasto financiero en 12.491 millones de euros y una deuda pública por debajo del 10% del PIB. «Y solo esperamos que el Estado adecue las nuevas normas disciplinarias a las establecidas por Europa, que son mucho más flexibles que las que actualmente nos aplica el Gobierno a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales», comentó.