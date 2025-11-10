Morat congrega a más de 12.000 personas en su única parada en España este 2025

a banda colombiana Morat congregó en la noche de este sábado en Tenerife, el que ha sido su único concierto en toda España en 2025, a más de 12.000 personas.

La cita rememoró los grandes himnos del grupo, que irrumpió en un ... Estadio de Fútbol de Adeje repleto y que vibró desde los primeros acordes de 'Faltas tú' y 'Cómo te atreves', hasta su despedida con 'Besos en guerra'. Tampoco faltaron otros grandes éxitos de la banda, como 'Debí Suponerlo' o 'Por si no te vuelvo a ver'.

Recién galardonados en Los 40 Music Awards Santander en la categoría de 'Mejor Grupo o Artista en directo', la banda volvió a demostrar, esta vez en Canarias, por qué «es merecedora» de este reconocimiento. Así, con absoluta complicidad entre ellos y apoyados de una escenografía, show de luces y pirotecnia, evocaron una noche mágica, que quedará para el recuerdo y en la memoria colectiva de los grandes shows celebrados en el archipiélago, según ha trasladado la organización del evento. Así, Morat se despidió anoche de Tenerife en uno de los mejores momentos de su carrera, tras anunciar su participación en el prestigioso festival de Coachella como broche de oro a su gira 'Asuntos Pendientes'. Tras este show, con el que cierran su paso por España para este 2025, la banda se prepara para continuar su gira mundial, que los llevará en los próximos meses a Latinoamérica, Estados Unidos y varios países de Europa, reafirmando que su música, sigue «cruzando fronteras y conquistando corazones» en todo el mundo.

