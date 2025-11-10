Suscribete a
Morat congrega a más de 12.000 personas en su única parada en España este 2025

La banda colombiana Morat llenó en la noche de este sábado el Estadio de Fútbol de Adeje

Laura Bautista /EP

Las Palmas de Gran Canaria

a banda colombiana Morat congregó en la noche de este sábado en Tenerife, el que ha sido su único concierto en toda España en 2025, a más de 12.000 personas.

La cita rememoró los grandes himnos del grupo, que irrumpió en un ... Estadio de Fútbol de Adeje repleto y que vibró desde los primeros acordes de 'Faltas tú' y 'Cómo te atreves', hasta su despedida con 'Besos en guerra'. Tampoco faltaron otros grandes éxitos de la banda, como 'Debí Suponerlo' o 'Por si no te vuelvo a ver'.

