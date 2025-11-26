Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Disparan a dos militares en las inmediaciones de la Casa Blanca

BIODIVERSIDAD

Loro Parque despide al pingüino papúa más longevo de Europa con 40 años

El animal alcanzó el doble de la esperanza de vida en la naturaleza y fue embajador de su especie en un momento crítico para los ecosistemas antárticos

El pingüino más longevo de Europa ha fallecido con casi 40 años
El pingüino más longevo de Europa ha fallecido con casi 40 años LORO PARQUE

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Loro Parque ha dicho adiós a uno de los animales más especiales de su historia, el pingüino papúa (Pygoscelis papua) más longevo de Europa registrado bajo cuidado humano, que falleció esta semana a los 39 años y 11 meses. Se trata de una edad ... extraordinaria que duplica la esperanza de vida de esta especie, estimada en la naturaleza entre 15 y 20 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app