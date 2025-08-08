Las favoritas tienen relevo: nacen cuatro crías de las adorables capibaras en Tenerife

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 08/08/2025 a las 11:18h. Compartir Copiar enlace

El roedor más grande del mundo y, sin duda, los favoritos de los más niños y niñas del Loro Parque han multiplicado el amor. Con el nacimiento el pasado lunes de cuatro nuevas crías de capibara, el Loro Parque suma inquilinos, que han nacido sanos y de forma natural.

Las capibaras, cada vez más conocidas por su carácter tranquilo y sociable, se han convertido en los últimos tiempos en los animales de moda entre los niños y niñas, que encuentran en ellas una figura entrañable y curiosa dentro del mundo animal. Su simpatía natural y aspecto bonachón las han hecho virales en redes sociales, lo que ha despertado un renovado interés por esta especie en las nuevas generaciones.

El parto, completamente natural y sin necesidad de intervención por parte del equipo veterinario se produjo en un rincón resguardado entre la vegetación y la madre mostró en todo momento un comportamiento tranquilo y seguro, lo que evidencia la confianza que siente en su entorno, celebra el Loro Parque.

Este tipo de parto espontáneo no solo refleja el estado óptimo de salud de los animales, sino también las condiciones de bienestar que Loro Parque garantiza en todas sus instalaciones.

Este parto múltiple es especialmente significativo para el parque, ya que en nacimientos anteriores solo se habían registrado dos crías por camada. Las cuatro nuevas crías están siendo cuidadas por ambos progenitores con total normalidad y, desde sus primeras horas de vida, han mostrado comportamientos instintivos como caminar, buscar el contacto con la madre o explorar el entorno. Además, en menos de 24 horas ya podían nadar, una capacidad innata de esta especie.

Como centro reproductor especializado, Loro Parque trabaja para que cada nacimiento ocurra en condiciones óptimas, respetando los ritmos naturales de cada especie. En este caso, la madre y el padre, ambos ejemplares jóvenes, han demostrado tener un comportamiento ejemplar como cuidadores primerizos, lo que ha permitido que las crías se desarrollen sin necesidad de intervención humana. El equipo técnico supervisa el proceso mediante vigilancia 24 horas y visitas periódicas, siempre priorizando el respeto y el mínimo estrés para los animales.

'Baby boom' animal

El nacimiento de las cuatro crías de capibara se suma al reciente 'baby boom' que vive el parque con el nacimiento de la cría de orca, Teno, lémures, titís león dorado, perezosos, león marino y diversas especies de loros, una clara muestra del éxito de las labores de conservación, bienestar y enriquecimiento animal desarrolladas por el equipo multidisciplinar de Loro Parque.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, señaló que «estos nacimientos no solo nos llenan de alegría, sino que confirman una vez más que el camino del bienestar animal es el único posible», y añadió «en Loro Parque nos esforzamos cada día por ofrecer un entorno donde puedan prosperar, reproducirse y vivir plenamente.»

«Las capibaras son animales dulces, tranquilos y adorables. Por eso no me sorprende que se hayan convertido en las favoritas de los niños y niñas que nos visitan. Verlas crecer aquí, felices y sanas, es un regalo que queremos compartir con todas las familias», destacó Kiessling.

Aunque las capibaras no se encuentran actualmente en peligro de extinción y están clasificadas por la UICN como especie de «Preocupación Menor», Loro Parque considera esencial su conservación ex situ. Las amenazas naturales como la pérdida de hábitat, la caza furtiva o la contaminación de ecosistemas acuáticos pueden alterar rápidamente el equilibrio de sus poblaciones. Por eso, reproducirlas bajo condiciones controladas y en entornos diseñados para su bienestar contribuye significativamente a su protección futura.

Con este nuevo nacimiento, Loro Parque reafirma su doble compromiso como espacio de conservación activo y como centro de referencia mundial en el cuidado integral y la reproducción responsable de especies animales.

