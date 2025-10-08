Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Telde (Gran Canaria)

El cuerpo sin vida de un hombre de 71 años ha sido recuperado este martes en aguas próximas a las inmediaciones del puerto de Salinetas, en Telde (Gran Canaria). Tras la identificación del cadáver, se ha conocido que se trata de José Vega Hernández, vicepresidente ... de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, de acuerdo a la información publicada por el diario local La Provincia.

El fallecido ha sido rescatado del mar en las inmediaciones del puerto de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde con un golpe en la cabeza compatible, según los primeros indicios, con una caída accidental en la zona próxima de la escollera del muelle.

La localización del cuerpo fue sobre las 14.49 horas, cuando el 112 recibió una alerta de que una persona se encontraba flotando boca abajo en el mar, a pocos metros de la orilla, en el citado puerto. A la zona se trasladaron socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio, que procedieron a su rescate y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.

Sin embargo, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una vez se personó en el lugar, solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado, cuyo cuerpo fue custodiado por agentes de la Policía Nacional custodia hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes; mientras que efectivos de la Policía Local colaboraron con el resto de recursos de emergencias desplegados.

Este fallecimiento se produce apenas unas horas después de que un hombre de 75 años muriese ahogado en la misma zona, concretamente en la playa de Salinetas en el municipio de Telde. Fue este lunes sobre las 10.47 horas, momento en el que el 112 recibió la alerta de que unos bañistas habían sacado del mar a una persona que presentaba signos de ahogamiento.