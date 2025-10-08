Suscribete a
SUCESOS

Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Telde (Gran Canaria)

El hombre, ya identificado, presentaba un golpe en la cabeza compatible con una caída aaccidental

Puerto de Salinetas en foto aérea
Puerto de Salinetas en foto aérea AUTORIDAD PORTUARIA

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El cuerpo sin vida de un hombre de 71 años ha sido recuperado este martes en aguas próximas a las inmediaciones del puerto de Salinetas, en Telde (Gran Canaria). Tras la identificación del cadáver, se ha conocido que se trata de José Vega Hernández, vicepresidente ... de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, de acuerdo a la información publicada por el diario local La Provincia.

