Identificadas las autoras de la paliza en grupo a una menor en La Palma que fue difundida por redes

Las agresoras que aparecen en en vídeo, también son menores

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha identificado a las autoras de agresión a una menor en Santa Cruz de La Palma, después de investigar las imágenes difundidas recientemente en redes sociales, así como en medios de comunicación, sobre los hechos. Las agresoras son también menores.

Los ... hechos ocurrieron el 23 de octubre, en una zona cercana al Puerto Marítimo de la capital palmera, cuando los agentes recibieron un video corto en el que se observa como una menor es agredida por otras menores, mientras que un grupo de adolescentes la increpan.

