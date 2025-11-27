Identificadas las autoras de la paliza en grupo a una menor en La Palma que fue difundida por redes

La Policía Nacional ha identificado a las autoras de agresión a una menor en Santa Cruz de La Palma, después de investigar las imágenes difundidas recientemente en redes sociales, así como en medios de comunicación, sobre los hechos. Las agresoras son también menores.

Los ... hechos ocurrieron el 23 de octubre, en una zona cercana al Puerto Marítimo de la capital palmera, cuando los agentes recibieron un video corto en el que se observa como una menor es agredida por otras menores, mientras que un grupo de adolescentes la increpan.

Con la colaboración de los centros educativos y al análisis del material aportado, se logró localizar a las menores implicadas, así como determinar con precisión los hechos, donde la víctima no presentó lesiones de consideración. Una vez localizada, la menor fue entrevistada en presencia de sus progenitores, quienes confirmaron que no existían daños físicos, mostrando su voluntad de que la situación se encauzara desde el ámbito educativo y familiar, dada la relación habitual entre las familias y las menores. MÁS INFORMACIÓN La Fiscalía y Educación investigan una paliza en grupo a una menor en Canarias Paralelamente, detallan, se solicitaron informes a los servicios educativos y a los Servicios Sociales del Cabildo de La Palma, con el fin de descartar la existencia de otros episodios o indicadores de riesgo que requirieran actuaciones adicionales. Hasta el momento, no se han detectado circunstancias que excedan lo ya investigado. Finalizadas las diligencias policiales, toda la información ha sido remitida a la Fiscalía de Menores. Igualmente, se ha trasladado el caso a los Servicios Sociales para garantizar la adecuada atención y seguimiento de las menores y de sus familias.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión