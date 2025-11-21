Suscribete a
La Fiscalía y Educación investigan una paliza en grupo a una menor en Canarias

La paliza en Santa Cruz de La Palma, a manos de al menos otras dos menores, fue grabada por teléfono móvil y difundida a través de las redes sociales

CANARIAS7

Laura Bautista / EP

Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación de oficio a raíz de la paliza que ha recibido una menor en Santa Cruz de La Palma por parte de otras dos menores. La agresión fue grabada por teléfono móvil y difundida a través de ... las redes sociales.

