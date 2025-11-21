La Fiscalía y Educación investigan una paliza en grupo a una menor en Canarias

La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación de oficio a raíz de la paliza que ha recibido una menor en Santa Cruz de La Palma por parte de otras dos menores. La agresión fue grabada por teléfono móvil y difundida a través de ... las redes sociales.

En el vídeo se ve a un grupo de jóvenes, la mayoría entre 13 y 14 años, que le dan una paliza en grupo a una chica, mientras los demás espectadores gritan «dale, dale, dale...por la boca» e incluso «te toca» para darse el turno o «toma, toma, toma» mientras recibe golpes.

Los participantes en la agresión ya han sido identificados. En el vídeo también se escuchan insultos y cómo se incita a una de las participantes a iniciar la agresión, incluso le tiran del pelo y cuando cae al suelo, otras dos menores le dan violentas patadas y puñetazos mientras los demás jalean.

La víctima apenas puede defenderse tapándose el rostro y ante la agresividad del ataque, uno de los jóvenes trata de intervenir para que cesen los golpes, pero sin éxito. La agresión finaliza cuando escuchan que viene la Policía Nacional y los menores empiezan a disolverse.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias también ha decidido investigar el caso aunque la paliza no se haya producido en instalaciones educativas.

Fuentes del departamento señalan que inspección educativa ya trabaja en el caso, tal y como se ha hecho con un caso parecido registrado hace semanas en Gran Canaria, y tratar de esclarecer si se trata de un caso de acoso escolar o un conflicto en la calle entre jóvenes.

Por ahora, detallan desde la Consejería, no constan problemas de esa envergadura en los centros educativos, (todos los implicados no van al mismo) pero, en cualquier caso, se va a localizar a los participantes para realizar labores pedagógicas sobre la gravedad de los hechos y su difusión a través de las redes sociales.

Por ello apuntan que en colaboración con la Policía Nacional se van a intensificar las charlas en la isla para concienciar a los jóvenes y prevenir este tipo de conductas.