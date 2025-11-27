En estado crítico un peatón atropellado por un motorista en Tenerife

Un atropello en la carretera TF-66, próximo a la rotonda de Guaza, municipio de Arona (Tenerife) se ha saldado con un peatón en estado crítico tras su colisión con un motorista en Tenerife.

Los hechos se produjeron en la tarde de esta miércoles, ... cuando el 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba que una motocicleta había atropellado a una persona en una parada de guaguas al bajarse de la misma.

El peatón, un hombre de 40 años, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo craneal de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. MÁS INFORMACIÓN Muere una joven de 22 años atropellada por el tranvía en Tenerife También fue asistido el motorista, un hombre de 35 años (motorista) que, en el momento inicial de la asistencia, presentó traumatismo en la cadera de carácter moderado, trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital del Sur. En el accidente han intervenido el Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada, además de Guardia Civil y Servicio de Carreteras.

