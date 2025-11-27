Suscribete a
Ábalos ya está el Supremo para declarar ante el juez

SUCESOS

En estado crítico un peatón atropellado por un motorista en Tenerife

En el momento inicial de la asistencia presentó traumatismo craneal de carácter grave

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Un atropello en la carretera TF-66, próximo a la rotonda de Guaza, municipio de Arona (Tenerife) se ha saldado con un peatón en estado crítico tras su colisión con un motorista en Tenerife.

Los hechos se produjeron en la tarde de esta miércoles, ... cuando el 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba que una motocicleta había atropellado a una persona en una parada de guaguas al bajarse de la misma.

