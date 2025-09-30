Muere una joven de 22 años atropellada por el tranvía en Tenerife

Tranvía en su actividad diaria en foto de archivo

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 30/09/2025

Actualizado a las 13:54h. Compartir Copiar enlace

Una joven de 22 años ha fallecido en la mañana de hoy martes tras ser atropellada por el tranvía en la Avenida Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.

El incidente se ha producido concretamente en la rotonda de 29 de Mayo a la altura de la parada de Cruz del Señor sobre las 10.13 horas, momento en el que se recibió el aviso en el 112 del Gobierno de Canarias.

En este aviso se alertaba del atropello de una persona por parte del tranvía, que había quedado atrapada debajo del mismo.

El personal de las ambulancias del SUC desplazado al lugar solo pudo confirmar el fallecimiento de la joven, que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Bomberos de Tenerife intervinieron en el lugar para liberar el cuerpo de la afectada mientras que la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes y ha abierto una investigación para esclarecer las causas del atropello.

A raíz del accidente la circulación del tranvía prosigue con retraso en algunos tramos.