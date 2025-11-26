Suscribete a
SUCESOS

Detenidas cuatro personas por intentar matar a un joven al que apuñalaron por la espalda en Arrecife

La víctima, un joven de 21 años quedó gravemente herido con el arma blanca incrustada

Vehículo policial en foto de archivo

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional de Arrecife han detenido a cuatro hombres con edades comprendidas entre los 21 y 32 años de edad, alguno de ellos con antecedentes por delitos de lesiones, como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos ... ocurrieron en la madrugada del pasado 16 de noviembre, en la vía pública en una conocida zona de ocio de la capital, tras reconocer a la víctima por un grupo de personas con quienes había tenido enfrentamientos anteriormente.

