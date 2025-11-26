Detenidas cuatro personas por intentar matar a un joven al que apuñalaron por la espalda en Arrecife

Agentes de la Policía Nacional de Arrecife han detenido a cuatro hombres con edades comprendidas entre los 21 y 32 años de edad, alguno de ellos con antecedentes por delitos de lesiones, como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio.
Los hechos ... ocurrieron en la madrugada del pasado 16 de noviembre, en la vía pública en una conocida zona de ocio de la capital, tras reconocer a la víctima por un grupo de personas con quienes había tenido enfrentamientos anteriormente.
La víctima un joven de 21 años, ante esa situación huyó del lugar hacía su domicilio en busca de refugio mientras era perseguido por los detenidos los cuales, tas darle alcance, comienzan a golpearlo, agredirlo y por último asestarle una puñalada por la espalda, quedándose el arma blanca incrustada.
Unos vecinos del edificio donde residía la víctima, alertaron a las autoridades y servicios médicos, quienes lo trasladaron hasta el Hospital General donde tuvo que ser intervenido de urgencias por las lesiones que presentaba y donde lograron extraerle el arma blanca que fue entregada a los agentes.
La investigación policial, logró en poco tiempo identificar plenamente y detener a los cuatros autores de la agresión, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión preventiva para uno de ellos.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete