Clavijo se confiesa «decepcionado» por el bloqueo de algunas comunidades al reparto de los menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confesado su decepción por los obstáculos que algunas comunidades autónomas están poniendo para cumplir la Ley de Extranjería y proceder al reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados.

Del total, 4.000 están en el archipiélago, que en la actualidad tutela en solitario a unos 5.800 chicos menores de 18 años llegados de manera irregular a España en la ruta migratoria más activa y mortífera de Europa en este momento.

«No me sorprende porque muchos lo hicieron público antes de ser convalidado el decreto ley pero sí me decepciona porque parece que perdemos el norte. Estamos hablando de niños y de niñas solos, no estamos hablando de las batallitas políticas ni estamos hablando de un puñado de votos«, dijo este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

Clavijo entendió que lo que la política no puede hacer es utilizar la situación de estos jóvenes en batallas políticas «por arrancar un puñado de votos«. A juicio de Clavijo »eso es mezquino y es lo que a mí me decepciona«.

Además, el presidente comentó que seguro que cuando los ciudadanos escuchan en los medios lo que ocurre en Madrid también se decepcionan, criticando que los políticos se empeñen en ser más parte del problema que de la solución.

«En Canarias, afortunadamente, hemos alcanzado grandes acuerdos y cuando nos tenemos que poner de acuerdo por algo que es bueno para la ciudadanía, lo hacemos. Y, al menos, si nos podemos aislar de toda esa crispación de Madrid, yo, la verdad, es que lo agradezco«, expuso.