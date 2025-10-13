Suscribete a
ABC Premium

SUCESOS

Accidente con misterio: investigan cómo llegó un emú a una carretera de Canarias

El emú es originario de Australia y está catalogado como la tercera ave más grande del mundo, considerada potencialmente peligroso

Accidente con misterio: investigan cómo llegó un emú a una carretera de Canarias
BIOENCICLOPEDIA

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) de la Policía Canaria investigan el origen del atropello de un emú en Gran Canaria. El accidente ocurrió en la autovía GC-3, a la altura de Siete Palmas, en el que se vio implicado un turismo ... que arrolló al ave exótica, considerada como un animal potencialmente peligroso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app