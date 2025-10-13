Accidente con misterio: investigan cómo llegó un emú a una carretera de Canarias

Agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) de la Policía Canaria investigan el origen del atropello de un emú en Gran Canaria. El accidente ocurrió en la autovía GC-3, a la altura de Siete Palmas, en el que se vio implicado un turismo ... que arrolló al ave exótica, considerada como un animal potencialmente peligroso.

La colisión tuvo lugar cuando el emú intentó cruzar la calzada, siendo impactado por el vehículo. Como consecuencia del golpe, el ave falleció en el acto. El conductor, que resultó ileso aunque visiblemente afectado, sufrió daños materiales en su coche.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, además de los agentes del GRUMA, servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Gran Canaria y recursos sanitarios, que aseguraron la zona y prestaron asistencia al conductor. Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se hicieron cargo del atestado del accidente, y el servicio municipal de recogida de animales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró el cadáver del animal para restablecer la circulación.

Lugar d el accidente POLICÍA CANARIA

Consecuencias del impacto POLICÍA CANARIA

Por su parte, los agentes del GRUMA realizaron las diligencias pertinentes, incluyendo la comprobación e identificación del conductor, la verificación de los daños ocasionados y la lectura del microchip del emú, con la que se pudo identificar su titularidad.

Actualmente se están llevando a cabo averiguaciones para determinar la procedencia legal del animal y las condiciones de seguridad de las instalaciones de las que podría haberse escapado, así como el cumplimiento de la normativa sobre tenencia de especies exóticas.

El emú es originario de Australia y está catalogado como la tercera ave más grande del mundo. Su tenencia requiere condiciones específicas de seguridad y control, al tratarse de un animal considerado potencialmente peligroso.