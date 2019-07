El PSOE despacha en Canarias a CC con 14.000 palabras ¿Habrá ecotasa en las islas y nuevos «impuestos sociales»? Sí. El «Pacto de las Flores» da luz verde a nuevas figuras tributarias

El candidato a la investidura como presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, se ha comprometido este jueves a que la inclusión social, la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de los servicios públicos sean ejes fundamentales de su ejecutivo, lo que requerirá la adopción de medidas fiscales para financiarlas.

Torres, que cuenta con el apoyo PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) , anunció que el cambio político, tras 26 años de gobiernos dirigidos por Coalición Canaria, permitirá «una Canarias mejor», más justa en lo social, más solidaria en lo económico y más sostenible.

En discurso de más de una hora y media y 14.000 palabras, en el que fue detallando las medidas que desarrollará el gobierno cuatripartito, Torres dijo que cuando el progreso «da la espalda a miles de familias, ese progreso no existe» y por eso su propósito es «conseguir ser el gobierno de la inclusión».

Torres dijo que España está viviendo un momento en el que la crisis de las instituciones «ha dado aire a posiciones ideológicas que pretenden devolver este país a oscuros y reprobables postulados de principios del siglo XX en materia de derechos civiles».

Afirmó que después de las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo han llegado a cargos públicos integrantes de Vox que hablan «sin rubor» de hembrismo, ideología de género u organismos femeninos radicales subvencionados, que proponen derogar la Ley de Violencia de Género o suprimir las interrupciones voluntarias del embarazo o las operaciones de cambio de sexo del catálogo de servicios de la sanidad pública, y que frente al drama de la inmigración irregular, hablan de «plantar batalla a la invasión».

«Ante esto no caben medias tintas. La reacción de los partidos constitucionalistas tienen que ser de aislamiento", señaló el candidato socialista, que quiso dejar constancia en el diario de sesiones que Vox no haya entrado en el Congreso a costa del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, o que el Gobierno en funciones se haya mantenido «firme» en su decisión de no dar «un paso atrás» en ámbitos como la violencia de género.

Anunció que se compromete a reforzar el área y las políticas de igualdad, a combatir la lacra de la violencia machista en toda su magnitud, reforzar los derechos de las personas que ven mermados los mismos por su orientación sexual o identidad de género. También anunció que reforzará la red de atención que se presta a través de los cabildos y ayuntamientos, de manera que los DEMAS va a atender a todas las víctimas de violencia de género.

Las medidas necesarias para cambiar una sociedad con el 35% de su población en riesgo de pobreza, requerirá una reforma de la fiscalidad y nuevos impuestos sociales, anunció el candidato.

Ha afirmado este jueves que buscará el consenso «hasta el agotamiento» para abrir un tiempo nuevo «que deje atrás los errores que han podido generar frustración, desesperanza o hastío».

En su discurso de investidura ante el Parlamento de Canarias Ángel Victor Torres agradeció el apoyo a las tres organizaciones, y a sus líderes, a Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemos) y Casimiro Curbelo (ASG), con los que compartirá una ardua tarea en los próximos años, y sé que cuento con el absoluto respaldo para mejorar la vida de los canarios.

Y tendió la mano al resto de formaciones políticas presentes en el Parlamento, a Ciudadanos, al Partido Popular y a Coalición Canaria, con los que se esforzará en la búsqueda de los consensos; hasta el agotamiento si se pone en juego el bienestar de las personas a las que representamos si se exige el acuerdo entre nuestras organizaciones.

«Nuestras ideológicas diferencias no pueden convertirse en freno ante los retos compartidos y Canarias crecerá aún mas, y en positivo si sabemos construirla, con lo mejor de cada uno, entre todos», agregó Torres.

«Abramos un tiempo en el que todos escuchen y sean escuchados. Abramos un tiempo político que haga suyo lo mejor de lo anterior, pero un tiempo que deje atrás los errores que han podido generar frustración, desesperanza o hastío", añadió el candidato socialista, quien pidió creer en la política para hacer «que el cansancio dé paso a la ilusión, hagamos que el descrédito abra paso a la confianza».