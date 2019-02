El PSOE de Canarias insta a la CEOE a no entrar en política

Los socialistas de Canarias pidieron este lunes a la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la CEOE de Las Palmas, que no se meta en política y cese de4 secundar el discurso del pacto de gobierno en las islas (CC y PP) sobre el REF de Canarias que el PSOE quiere colocar en Baleares. Una de las integrantes de la ejecutiva de la CCE es candidata del PP a la Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., Gil Romero.

El líder del PSOE grancanario, Luis Ibarra, que en las elecciones del 16 de mayo opta a ser presidente de Gran Canaria, dijo que «la CCE no puede jugar a la confusión que alimenta Coalición Canaria (CC)». Y es que los socialistas niegan que el REF de Baleares vaya a significar menosprecio al sistema financiero de Canarias.

Debate ficticio del Régimen Especial de Baleares. Se limita a Ayudas al transporte, energía y creación del Fondo de Insularidad. Nada q ver con nuestro REF. No recogen beneficios fiscales. NO MÁS CRISPACIÓN NI ENFRENTAMIENTOS. La CCE no puede jugar a la confusión q alimenta CC