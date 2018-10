Sum Festival pide disculpas por los errores de gestión de colas y comidas en Infecar

Sum Festival debió salir este fin de semana al paso de las críticas de usuarios y clientes que pagaron su entrada para ir al acto de Infecar, que contaba con el respaldo de Ron Arehucas, Mazda Canarias e Incabe Heineken, por los problemas de organización. Colas y comida, motivo de las protestas en las redes.

La productora Directo al Escenario, que controla el inversor alicantino Juan Senabre, con un capital social de 3.000 euros, ha admitido en Twitter la existencia de fallos e incapacidad para gestionar las colas.

En las redes sociales, recibió críticas de clientes por cosas como: entrar con gominolas, impedir que la gente saliera del recinto para comprar comida fuera y volver. O la vestimenta supuestamente machista de las azafatas que promocionaba tabaco al publico.

De esto último, la empresa dijo ser ajena. Hay usuarios que han admitido restricciones de acceso de comida; pero han expresado su malestar por la ausencia de un plan de contingencia calórico durante el evento.

Y además no te dejan salir para comer algo fuera porque si sales no puedes volver a entrar, es decir, te obligan a hacer el gasto dentro y para colmo no hay personal suficiente para la demanda. Han convertido el festival en una cárcel. Organización muy deficiente, en mi opinión.