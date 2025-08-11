Siete evacuados tras el incendio de un yate de lujo frente a Ibiza El fuego, originado en la sala de máquinas, obligó a la intervención de Salvamento Marítimo y provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la isla

Un incendio declarado este lunes por la mañana en el yate Da Vinci, de 28 metros de eslora y con base en Alicante, obligó a evacuar a sus siete ocupantes cuando navegaba al sur de Ibiza, cerca del islote de es Vedrà.

El aviso se recibió a las 11.20 horas. Salvamento Marítimo movilizó de inmediato a la guardamar Concepción Arenal desde el puerto de Ibiza y a una embarcación del Ibanat con dos agentes de Medio Ambiente. Los cuatro pasajeros, dos tripulantes y el capitán fueron trasladados sin lesiones a la nave de Salvamento.

El fuego se originó en la sala de máquinas por causas que aún se desconocen. Aunque en un primer momento pareció controlado, durante el remolque al puerto de Ibiza el humo volvió a intensificarse y reaparecieron las llamas. La columna negra era visible desde distintos puntos de la isla y fue captada por vecinos y pasajeros de ferris que pasaban por la zona.

Las causas del incendio están bajo investigación.

