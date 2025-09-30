El PSOE balear pide el boicot a Israel mientras su 'número dos' lo promociona «con orgullo» desde Turespaña Informes oficiales del organismo que preside Rosario Sánchez consideran que las consecuencias de la guerra de Gaza son «una nueva oportunidad» para atraer turistas israelíes a España

El PSOE balear exige al Gobierno popular de Marga Prohens que no gaste un euro en eventos con deportistas israelíes, mientras en Madrid su 'número dos', Rosario Sánchez, impulsa desde Turespaña campañas de promoción turística en ese mismo mercado. Informes, contratos millonarios y hasta publicaciones para vender el archipiélago en redes sociales israelíes relativizan el boicot que pregonan en el Parlamento balear.

Este martes, el pleno en la cámara balear arrancó sin acuerdo para guardar un minuto oficial de silencio de Gaza. El PP había registrado dos propuestas pero evitando el uso del término «genocidio», lo que dinamitó cualquier consenso con la izquierda. De modo que la diputada socialista Malena Riudavets replicó con una pataleta consumiendo el tiempo inicial de su intervención callada, mientras toda su bancada se ponía en pie. Un ritual solemne, con Vox marcando el compás a golpe de bolígrafo contra la mesa.

La escenificación no fue puntual. La semana pasada los socialistas reclamaron al Gobierno balear que no se destine ni un euro público a eventos deportivos en los que participen deportistas o equipos israelíes, o que exhiban apoyo al Estado hebreo. Un gesto de contundencia política que, sin embargo, se tambalea al asomarse a Turespaña. El organismo presidido por la socialista Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo y número dos del PSIB de Francina Armengol, mantiene un plan de captación de turistas israelíes con dinero público y una hoja de ruta que, incluso, reconoce abiertamente que las consecuencias de la guerra en Gaza abren «una nueva oportunidad» para España.

En concreto, el Plan Anual Operativo 2025 de Turespaña coloca a Israel entre sus mercados prioritarios, al mismo nivel que Grecia o Turquía. Reconoce que España es un destino todavía «difuso» y mal posicionado en la mente del viajero israelí, por lo que plantea reforzar atributos muy valorados como la seguridad, los precios competitivos y una oferta diversa de destinos.

Un párrafo borrado: «Cierta normalidad»

El plan vigente contempla trabajar con el mercado israelí «con cierta normalidad» (en un párrafo que ya no figura en el citado documento) a pesar de la masacre en Gaza, y destaca el poder adquisitivo de los turistas israelíes como uno de los motivos de la inversión. Las acciones incluyen, por ejemplo, la promoción de la Red de Juderías, viajes de prensa y operadores turísticos a Melilla, y campañas en redes sociales dirigidas al público israelí

Además, un informe básico de Turespaña sobre el mercado israelí publicado en junio de este año destaca que, ante la inestabilidad regional, España tiene una «nueva oportunidad» para atraer turistas de Israel aprovechando la interrupción de conexiones con países considerados hostiles, como Turquía y Marruecos, lo que considera que sitúa a España como un destino seguro con rutas directas.

La contradicción se intensifica al revisar los contratos y campañas en vigor. En enero de 2025, Turespaña formalizó un contrato de 1,7 millones de euros con la empresa de marketing IDONIKA para la promoción turística de España en redes sociales, incluyendo específicamente Israel.

Así, las publicaciones recientes que promocionan Baleares, como la de Ibiza este mismo mes, no son meramente «automatizadas», como sostiene la secretaria de Estado, sino parte de una campaña financiada con dinero público. El pasado 4 de septiembre, el perfil Spain in Israel -activo en la red X (antes Twitter)- publicitó «con orgullo» cinco barrios Patrimonio de la Humanidad ubicados, entre ellos Ibiza. No era la primera vez; en 2024 hubo al menos tres publicaciones dedicadas en exclusiva a la promoción de Baleares.

Spain proudly showcases five World Heritage neighborhoods located in Toledo, Salamanca, Alcalá de Henares, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), and Ibiza 🏰 History, culture, and local life converge in these iconic destinations, setting new trends and celebrating cultural and… pic.twitter.com/vJvxcodwes — ספרד בישראל (@SpainInIsrael) September 4, 2025

Pero la actividad de Turespaña no se limita a las redes sociales. La Consejería de Turismo en el Exterior de Roma, con competencias sobre Israel, también organizó este año dos eventos presenciales en ese país. En marzo de 2025 se presentó la Red de Juderías, y en mayo se celebró un encuentro promocional con turoperadores locales. Ambas actividades aparecen en la web oficial de Turespaña y evidencian que la promoción se mantiene en varios frentes.

El compromiso estratégico también aflora en el contrato de 14,8 millones de euros para gestión y compra de medios para el marketing turístico de España en mercados internacionales, publicado el 30 de junio de 2025. En la página 7 de los pliegos figura Israel como destino de Oriente Medio donde España quiere promocionarse. Rosario Sánchez insiste en que, al no haberse adjudicado, «no se gastará un euro» en Israel. Pero, aunque aún falte la adjudicación, su inclusión en los pliegos licitados prueba que el mercado israelí está en la mira de la estrategia de promoción y que la guerra en Gaza incluso añade elementos beneficiosos para colocar a España como destino relevante para los israelíes. ABC se puso en contacto con el departamento de comunicación de Rosario Sánchez, que no ha contestado.

De este modo, mientras el presidente Sánchez equipara «el genocidio de Israel en Gaza» con la invasión rusa de Ucrania, reclamando que se expulse a Israel de actividades deportivas y culturales como se hizo con Rusia, Turespaña, bajo la batuta de la socialista Rosario Sánchez, sigue considerando a Israel como una «oportunidad» de mercado. «Genocidas» pero con «alto poder adquisitivo».

