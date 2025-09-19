Suscribete a
ABC Premium

El español vuelve al Parlamento balear tras 34 años de imposición del catalán

La Cámara autonómica, presidida por Vox, abre su web oficial en castellano

El PP desaprueba a Albiol y afea el pacto lingüístico de Illa y ERC

El presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne
El presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne efe
Mayte Amorós

Mayte Amorós

Palma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La web oficial del Parlamento balear ha comenzado a publicar en castellano las noticias de la actividad parlamentaria, en lo que supone un giro histórico tras 34 años de exclusividad del catalán. La medida, impulsada por el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox) ... , y respaldada por los dos representantes del PP en la Mesa frente al rechazo del PSOE, llega 19 meses después de que ambas formaciones acordaran la cooficialidad lingüística en la institución.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app