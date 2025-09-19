El español vuelve al Parlamento balear tras 34 años de imposición del catalán

La web oficial del Parlamento balear ha comenzado a publicar en castellano las noticias de la actividad parlamentaria, en lo que supone un giro histórico tras 34 años de exclusividad del catalán. La medida, impulsada por el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox) ... , y respaldada por los dos representantes del PP en la Mesa frente al rechazo del PSOE, llega 19 meses después de que ambas formaciones acordaran la cooficialidad lingüística en la institución.

Fuentes de la cámara explican a ABC que la transición hacia el español ya está en marcha desde el inicio del nuevo curso parlamentario. Se ha cubierto la plaza de traductor que permanecía vacante, se han publicado tuits en castellano y la mayoría de los documentos oficiales -entre ellos el Reglamento del Parlamento y el Estatuto de Autonomía- ya se encuentran disponibles en la versión española de la web. Además, el icono que permite cambiar de idioma se ha colocado en la esquina superior derecha, más visible que la opción anterior, que se encontraba al final de la portada. Este cambio facilita por primera vez que cualquier ciudadano consulte documentos y comunicaciones básicas en su lengua materna sin tener que navegar por menús secundarios.

Hasta ahora, la norma había sido el uso exclusivo del catalán en todas las comunicaciones de la Cámara, salvo las intervenciones del actual presidente, Gabriel Le Senne, que habitualmente utilizaba el español en sus discursos. Con la implementación del bilingüismo, la cobertura informativa oficial del Parlament podrá consultarse en las dos lenguas cooficiales de manera indistinta, marcando un antes y un después en la práctica institucional.

El estreno de la versión en castellano de la web representa un avance que, aunque limitado, se percibe como el inicio de un proceso más amplio. Fuentes parlamentarias subrayan que se trata de un primer paso dentro de una adaptación progresiva que incluirá, a corto y medio plazo, la traducción del Boletín Oficial del Parlament (Bopib) y el desarrollo de una nueva política lingüística en las redes sociales oficiales. La meta final es que toda la actividad institucional se ajuste al principio de cooficialidad real y efectiva.

El propio Le Senne ha defendido en varias ocasiones que esta reforma garantiza tanto la transparencia como la accesibilidad, al permitir que ciudadanos y diputados puedan consultar documentos en su lengua materna sin obstáculos. En sus palabras, el cambio sigue la línea de otras cámaras autonómicas de comunidades bilingües como la valenciana, la navarra o la vasca, donde la comunicación institucional ya se realiza en las dos lenguas oficiales.

Acuerdo en 2024

El 28 de febrero de 2024, el Parlamento aprobó un acuerdo para reforzar precisamente esa igualdad entre catalán y castellano en la actividad institucional. El texto establecía que todos los documentos oficiales, las comunicaciones internas y externas, así como las intervenciones verbales, podrían realizarse en cualquiera de las dos lenguas. También fijaba la obligación de que el Reglamento de la Cámara y el Boletín Oficial se publicaran en ambas versiones, garantizaba a la ciudadanía el derecho a recibir respuesta en la lengua elegida y extendía la dualidad lingüística tanto a la web institucional como a las publicaciones en redes sociales.

Asimismo, contemplaba que la Cámara se dotara de los medios necesarios para aplicar estas medidas, siempre en el marco del Estatuto de Autonomía, la legislación lingüística vigente y el propio Reglamento parlamentario.

Según Le Senne, este paquete de medidas es coherente con su compromiso político de reforzar la transparencia y la accesibilidad, y responde a la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre parlamentarios y ciudadanos. Con la web bilingüe, se busca eliminar barreras que hasta ahora habían limitado a quienes preferían o necesitaban usar el español, un derecho reconocido pero no siempre garantizado en la práctica.

La asociación Hablamos Español llevaba tiempo denunciando el incumplimiento del acuerdo de febrero. Según esta entidad, presidida por Gloria Lago, la política de normalización lingüística aplicada en Baleares había terminado por marginar de facto el español en el ámbito institucional. «Durante décadas, la actividad parlamentaria se ha desarrollado de forma esencialmente monolingüe en catalán, vulnerando el derecho a la opción lingüística de parlamentarios y ciudadanos», señalaron desde la organización.