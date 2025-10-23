Un incendio en el monte Areo (Gijón) obliga a la evacuación de medio centenar de vecinos

La Alcaldía de Gijón ha procedido este miércoles a la activación del Nivel 2 del Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento gijonés por el incendio producido en el monte Areo.

El fuego, que se ha vuelto a reactivar pasadas las 22.30 horas aproximadamente ... , ha obligado a desalojar a en torno a medio centenar de vecinos, que han sido trasladados al colegio de Monteana, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés.

El incendio se originó en una zona del Arroyo del Castro y debido al fuerte viento, el fuego avanzó de manera descontrolada y a gran ritmo, según apunta el diario 'El Comercio'. La Alcaldía, asimismo, ha procedido a convocar al Cecopal en el centro de control de la Policía Local de Gijón y ha procedido a movilizar al personal municipal necesario para afrontar la emergencia. ⚠️ Activado plan de #IIFF de #Asturias #INFOPA en SITUACIÓN 1 vista la evolución del incendio declarado en el Monte Areo en #Gijon #IFGijón. https://t.co/07zxmAf3b2 pic.twitter.com/ELQu26HiCs — 112 Asturias (@112Asturias) October 22, 2025 También ha resuelto la Alcaldía el dar cuenta de la activación del Plan a los servicios municipales que procedan, al Principado de Asturias y publicar su contenido por los medios disponibles. Efectivos de Bomberos han estado trabajando actuando durante la noche para detener el avance de las llamas, mientras que agentes de la Policía Local participan en el desalojo de las personas con viviendas en la zona del camín de la Melendrera y dirigiéndolas hacia el colegio de Monteana. También se ha cortado el tráfico en la zona más próxima a la falda del Monte Areo.

