Un incendio en el monte Areo (Gijón) obliga a la evacuación de medio centenar de vecinos

El fuego, debido al fuerte viento, avanzó de manera descontrolada y a gran ritmo

El Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez (León) prohíbe el uso de agua por arrastres de ceniza derivados de los incendios

El fuego ha obligado a desalojar a en torno a medio centenar de vecinos
El fuego ha obligado a desalojar a en torno a medio centenar de vecinos

La Alcaldía de Gijón ha procedido este miércoles a la activación del Nivel 2 del Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento gijonés por el incendio producido en el monte Areo.

El fuego, que se ha vuelto a reactivar pasadas las 22.30 horas aproximadamente ... , ha obligado a desalojar a en torno a medio centenar de vecinos, que han sido trasladados al colegio de Monteana, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés.

