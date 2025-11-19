Primer aviso amarillo por nevadas de este otoño en el Pirineo para esta tarde de miércoles y el jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el nivel de aviso amarillo por nevadas en el Pirineo para este miércoles, a partir de las 18.00 horas, y mañana jueves 20 de noviembre con acumulaciones de cinco centímetros de espesor en 24 horas. ... Según informa la Aemet, estas nevadas se esperan por encima de los 1.200 metros, especialmente en la Jacetania y el Alto Gállego.

Los copos de nieve se esperan entre las 18.00 de este miércoles y hasta las 9.00 horas del jueves. El aviso amarillo volverá a activarse a las 18.00 horas del jueves hasta la medianoche y la cota de nieve podría bajar de 800 a 1.000 metros según Meteorología.

A partir del viernes, la cota de nieve podría bajar a 500-700 metros y alcanzar también a la cordillera Ibérica, aunque se prevé que las precipitaciones sean débiles y aisladas.

La borrasca Claudia de estos últimos días ya ha teñido de blanco las cotas altas del Pirineo, con hasta 15 centímetros de nieve acumulados.