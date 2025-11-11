Más de mil nuevos cañones de nieve en los últimos dos años: todo a punto en el Pirineo para la campaña de esquí

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dado a conocer este martes 11 de noviembre en Formigal (Huesca) los nuevos cañones de innivación que se van a instalar en las pistas de esquí de las estaciones aragonesas de Aramón. Las estaciones ... de Aramón han sumado 1.022 nuevos cañones de nieve de última generación en los últios dos años. Se produce esta presentación justo cuando el fin de semana se produjeron las primeras nevadas en zonas de Teruel y Pirineos.

¡Primera nevada de la temporada en Valdelinares (Teruel)! ☃️ La cota de nieve ha llegado a bajar de forma puntual hasta los 1.600 metros en la zona, dando lugar a que el paisaje se tiña de blanco, ¡gracias a @Valencia_WX por compartir el vídeo! pic.twitter.com/9XCWPWUZbB — Meteo Aragón (@meteo_aragon) November 8, 2025

«Solo en Formigal se han instalado 532 nuevos cañones de nieve. A estos, se suman los 110 de Panticosa y los 319 de Cerler. A estas unidades hay que añadir los 61 cañones instalados en la estación de esquí de Valdelinares, en Teruel», ha afirmado hoy el presidente Azcón. Estas nuevas instalaciones consumen menos agua y energía, en concreto, un 30% menos de energía que los antiguos cañones.

Las nuevas máquinas de innivación, así como otras iniciativas, han motivado, que de los 78 millones de euros que se proyectaron en 4 años para la innivación, en los dos primeros se han invertido 40. De ese total invertido, el 77% corresponde a fondos del Gobierno de Aragón a través del Plan Pirineos y del FITE (Fondo de Inversiones de Teruel), y el 23% restante a fondos de Aramón.

La zaragozana Pilar Alegría ha dicho hoy en Moncloa que cumple con su palabra con Teruel ep El Gobierno autoriza el nuevo FITE, que crece hasta los 36,5 millones de euros y estará disponible en un mes El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la subvención de 36,5 millones de euros que le corresponde dentro del Fondo de Inversiones de la provincia de Teruel (FITE), que tendrá una dotación total de 73 millones de euros y está cofinanciada por el Ejecutivo central y Aragón. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado la autorización del real decreto que regula el FITE con el objetivo de favorecer la actividad económica en la provincia de Teruel, que este año aumentará 13 millones de euros y en 2026 crecerá otros 13 millones de euros. En concreto, el fondo pasará de un total de 60 millones de euros hasta los 73 millones, y seguirá financiado en un 50 por ciento por parte del Gobierno de España y la otra mitad por la comunidad autónoma, en este caso el Ejecutivo de Aragón dirigido por el barón popular Jorge Azcón. «Este próximo año pasaríamos a 73 millones y en dos años, donde antes había 60 millones, habrá ya 86 millones», ha detallado Alegría, que es también la líder del socialismo aragonés, defendiendo que con la aprobación de esos 36,5 millones de euros el Gobierno «cumple con su palabra» y cumple con su compromiso con Aragón y «especialmente con la provincia de Teruel». Según explicaron fuentes del Gobierno la semana pasada, este real decreto ha sido aprobado por la vía de urgencia para que el dinero, dedicado a financiar proyectos que promuevan directa o indirectamente la generación de actividad económica en la provincia, pueda estar disponible en el plazo de un mes.

El montante destinado también ha permitido, siempre según la información facilitada por el Gobierno de Aragón, construir tres balsas de almacenamiento de agua en las estaciones de esquí de Formigal, Cerler y Valdelinares. Estas balsas han aumentado la capacidad de almacenamiento en Cerler en un 243%; en Formigal, en un 63%; y en Valdelinares, en un 80%.

La inversión que se está llevando a cabo va a permitir que en las estaciones de Formigal y Javalambre se pongan en marcha, de forma pionera en España, un total de 4 generadores de nieve 'SnowFactory'. «La tecnología 'SnowFactory' es capaz de producir nieve incluso con temperaturas positivas, garantiza la continuidad de la actividad en las cotas más bajas de las estaciones durante la temporada de nieve y, por tanto, ayudará a impulsar la economía de los valles», ha asegurado el líder del Ejecutivo. Todas estas nuevas infraestructuras estarán operativas para el arranque de la temporada que comenzará el sábado 29 de noviembre en las estaciones que gestiona Aramón.