Más de mil nuevos cañones de nieve en los últimos dos años: todo a punto en el Pirineo para la campaña de esquí
Según ha detallado el Gobierno de Aragón, el 77% corresponde al Ejecutivo y del FITE, y el 23% restante a Aramón. Precisamente hoy Moncloa ha aprobado el aumento de 36,5 millones de euros del Fondo de Inversiones para Teruel
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dado a conocer este martes 11 de noviembre en Formigal (Huesca) los nuevos cañones de innivación que se van a instalar en las pistas de esquí de las estaciones aragonesas de Aramón. Las estaciones ... de Aramón han sumado 1.022 nuevos cañones de nieve de última generación en los últios dos años. Se produce esta presentación justo cuando el fin de semana se produjeron las primeras nevadas en zonas de Teruel y Pirineos.
¡Primera nevada de la temporada en Valdelinares (Teruel)! ☃️ La cota de nieve ha llegado a bajar de forma puntual hasta los 1.600 metros en la zona, dando lugar a que el paisaje se tiña de blanco, ¡gracias a @Valencia_WX por compartir el vídeo! pic.twitter.com/9XCWPWUZbB
«Solo en Formigal se han instalado 532 nuevos cañones de nieve. A estos, se suman los 110 de Panticosa y los 319 de Cerler. A estas unidades hay que añadir los 61 cañones instalados en la estación de esquí de Valdelinares, en Teruel», ha afirmado hoy el presidente Azcón. Estas nuevas instalaciones consumen menos agua y energía, en concreto, un 30% menos de energía que los antiguos cañones.
Las nuevas máquinas de innivación, así como otras iniciativas, han motivado, que de los 78 millones de euros que se proyectaron en 4 años para la innivación, en los dos primeros se han invertido 40. De ese total invertido, el 77% corresponde a fondos del Gobierno de Aragón a través del Plan Pirineos y del FITE (Fondo de Inversiones de Teruel), y el 23% restante a fondos de Aramón.
El montante destinado también ha permitido, siempre según la información facilitada por el Gobierno de Aragón, construir tres balsas de almacenamiento de agua en las estaciones de esquí de Formigal, Cerler y Valdelinares. Estas balsas han aumentado la capacidad de almacenamiento en Cerler en un 243%; en Formigal, en un 63%; y en Valdelinares, en un 80%.
