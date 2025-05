La misión espacial europea Arrakihs comienza su investigación en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel

La misión espacial Arrakihs seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y liderada por España por primera vez, arranca su periodo de preparación científica en el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), en la provincia de Teruel. Este hito es un paso fundamental hacia el lanzamiento de la misión previsto en 2030, que estudiará el proceso de formación de galaxias como la Vía Láctea, incluyendo el papel de la materia oscura.

En el OAJ ya está funcionando el demostrador terrestre, muy similar al que se lanzará al espacio. Se trata de una cámara binocular iSIM-170 construida por la empresa española Satlantis, y adquirida por el Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC). Esta cámara consta de dos telescopios, además de un generador de imágenes multibanda, capaz de observar tanto en el espectro visible como en el infrarrojo cercano. Está totalmente adaptado para operar en suelo firme, logrando así un alto nivel de detalle de las galaxias observadas.

Así es el demostrador de tierra Arrakihs mission

Por una parte, se comprobarán las prestaciones del demostrador con datos reales, es decir, si alcanza la profundidad y calidad de imagen requeridas. Permitirá además testear y validar las estrategias de observación y análisis de datos, para optimizar estos parámetros de la misión con anterioridad al lanzamiento.

«Se trata de estar lo más preparados posible para el momento del lanzamiento y, a la vez, reducir cualquier incertidumbre», expresa Antonio Marín-Franch, investigador responsable del OAJ. «Nos permitirá realizar un estudio de viabilidad de algunos aspectos críticos de la misión», detalla.

Explora lo invisible

Arrakihs prevé captar, desde el espacio, información de unas 100 galaxias similares a nuestra Vía Láctea. La prueba desde Teruel consistirá en observar varias de las galaxias que posteriormente se estudiarán desde el espacio, destinando más de 100 horas a cada uno de los objetos.

Tras su lanzamiento en 2030, el demostrador de tierra seguirá apoyando al instrumento lanzado al espacio con las observaciones llevadas a cabo desde Javalambre.

«La inversión realizada por el IFCA en este demostrador nos facilita enormemente el trabajo», destaca Biuse Casaponsa, investigadora del IFCA y coordinadora de la oficina de proyecto de la misión. «Poder probar el instrumento en condiciones reales como las del OAJ es clave para prepararnos con garantías».

El OAJ

El Observatorio, una de las siete Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) astronómicas del país, facilita el lugar y la montura donde ya está instalado el demostrador de tierra. Concretamente, se ubica en el llamado edificio de Monitores y los ensayos que se desarrollan implican también la puesta a punto de servicios, el acceso remoto o la conectividad. El OAJ aporta la calidad de la infraestructura desplegada en un entorno con unas condiciones excepcionales para la observación de cielo.

Arrakihs son las siglas en inglés de 'Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys'. Durante tres años la misión observará galaxias similares a la Vía Láctea en bandas visibles e infrarrojas, detectando estructuras muy tenues. Su objetivo es analizar corrientes estelares y galaxias satélite para comprender mejor los procesos de formación galáctica, con especial atención a nuestra propia galaxia.

Lograr imágenes profundas con esos niveles tan bajos de brillo superficial desde la Tierra es un reto por las interferencias atmosféricas. Por ello, se lanzará un instrumento con dos cámaras binoculares, similares a la que se está poniendo a prueba en Javalambre, a bordo de un minisatélite en órbita terrestre baja (650-800 kilómetros). Está previsto observar decenas de galaxias del entorno cercano, seleccionadas cuidadosamente para cumplir con los objetivos científicos de la misión, que aún se están afinando.

100 horas de observación a cada una de las galaxias de estudio es el tiempo que se dedicará con la cámara instalada en el OAJ.

«El demostrador de tierra es algo muy poco convencional en una misión espacial. Disponer de observaciones desde tierra con la misma cámara espacial en esta fase temprana de la misión nos da una gran ventaja para optimizar el instrumento científico», comparte Santiago Serrano, responsable del Instrumento de Arrakihs, director de Ciencia en Satlantis (que es la empresa española que lidera la parte empresarial del Consorcio de la misión que incluye empresas tecnológicas de toda Europa, además de universidades y centros de investigación a los que pertenecen científicos e ingenieros de países como España, Suecia, Suiza, Austria, Bélgica, Portugal, Noruega y Reino Unido). «Fue espectacular ver estas impresionantes imágenes del espacio profundo por primera vez con una cámara iSIM170. Superó nuestras expectativas», dice el también investigador

Ciencia desde la tierra y formación a estudiantes

Además de poner a prueba la estrategia de observación de Arrakihs y comprobar cómo funciona la cámara, el demostrador instalado en Javalambre también servirá para hacer ciencia desde tierra. En el futuro, podría utilizarse como un pequeño observatorio dedicado a estudiar galaxias con muy poco brillo, difíciles de ver con los telescopios habituales.

El proyecto tendrá también una parte formativa: se enseñará a estudiantes de doctorado y a astrónomos amateur a manejar el sistema de forma remota.