Aragón pide por carta a Pilar Alegría una subvención para el circuito de Motorland «de idéntico importe» a la anunciada para Montmeló

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha dirigido por carta a la ministra de Deportes, la zaragozana Pilar Alegría, para reclamarle una subvención directa para Motorland «de idéntico importe» a la de Montmeló. El circuito de Alcañiz (Teruel) no ha recibido ningún incentivo del Gobierno central, se queja Azcón, frente al catalán, que ha recibido en los últimos años cuatro millones de euros.

Noticia Relacionada Alegría 'riega' con dos millones el circuito de Cataluña mientras ignora el de Ayuso Joan Guirado La Generalitat es la gran beneficiada en el reparto de subvenciones del Ministerio de Deportes

Tras la información publicada por ABC acerca de que la ministra «riega» un circuito catalán y no el aragonés, con dos millones de euros en las últimas subvenciones adjudicadas por su departamento, la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez fue preguntada por esta cuestión en las Cortes de Aragón y la ministra resolvió que el Gobierno de Azcón no la había solicitado.

Los aragoneses no queremos ser más que nadie, pero no vamos a tolerar que nadie, y menos una ministra aragonesa como Pilar Alegría, nos haga de menos.



Hoy le he solicitado por carta que Motorland sea beneficiario de una subvención igual que la anunciada para Montmeló. pic.twitter.com/4iL3V3w1Gq — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) October 3, 2025

Dicho y hecho, este viernes 3 de octubre el PP aragonés y el presidente del Gobierno han reproducido la misiva que Azcón dirige a Alegría pidiéndole el mismo trato que se le concede al trazado catalán porque, se queja con amargura el barón popular, «los aragoneses no queremos ser más que nadie, pero no vamos a tolerar que nadie, y menos una ministra aragonesa como Pilar Alegría, nos haga de menos».

Alcañiz debe recibir el año que viene para albergar un acontecimiento deportivo de relevancia internacional ese monto y así costear los gastos de funcionamiento y posicionamiento del Gran Premio de Aragón de MotoGP. Debe hacerlo «por idéntico importe» al que recibe y viene recibiendo en los últimos años el Circuito de Montmeló para organizar la Fórmula 1. El impacto sería positivo, dice Azcón, «no solo en el entorno de la capital bajoaragonesa, sino en toda la comunidad autónoma».