Temporal «Filomena» Los miles de camiones atrapados en toda la A-2 vuelven a circular, pero tienen prohibido entrar en Madrid Un camionero relata a ABC las más de 40 horas de confinamiento que ha vivido junto a otros 143 compañeros en uno de los puntos de retención de la autovía Madrid-Zaragoza. Los accesos a la capital siguen vetados a los transportistas.

Los miles de camiones que permanecían atrapados desde el viernes en la autovía A-2 Madrid-Zaragoza han vuelto a circular este domingo, más de 40 horas después de quedar confinados en plena ruta por la nieve y el hielo que ha dejado el temporal «Filomena». Eso sí, cuando lleguen a Madrid solo pueden pasar de largo, tienen prohibida la entrada . Es decir, los camiones que van por la A-2 tienen permitido circular en tránsito por la Comunidad de Madrid, pero no parar. Si su destino es algún enclave madrileño, deberán quedar retenidos hasta que se les dé acceso a su destino concreto.

«La autovía A-2 está limpia, pero todavía hay muchos enlaces y viales que no están transitables, y hasta que la movilidad no esté asegurada no se puede permitir el acceso», explicaron a ABC fuentes de la Dirección General de Tráfico.

En cualquier caso, salvo esta limitación, Tráfico ha vuelto a dar salida a los miles de camiones que estaban confinados a lo largo de toda la A-2 desde el pasado viernes. Se calcula que han llegado a estar retenidos a lo largo de esta autovía más de 3.000 camiones. Algunos llevaban más de 50 horas varados y temían que la de este domingo fuera su tercera noche retenidos.

Durante dos días, entre el viernes y el domingo, la A-2 ha permanecido cerrada al tráfico de mercancías. En la práctica, eso ha dejado bloqueado durante dos jornadas la circulación de camiones en el eje Madrid-Barcelona.

Tras el confinamiento forzoso de los camiones, los primeros que han podido reanudar viaje, desde mediodía de este domingo, han sido los que circulaban en sentido Barcelona. Los que viajaban en sentido Madrid siguieron retenidos hasta que, a partir de las 18.00 horas de este domingo, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico les fueron indicando que podían ponerse de nuevo en ruta.

La puesta en marcha de los camiones confinados se ha realizado de forma escalonada y no sin dificultades, dada la cantidad de vehículos que estaban concentrados. «Estamos enlatados», relataba a ABC Miguel Ángel, de 56 años, un camionero de Guadalajara que llevaba retenido desde el viernes por la tarde en un área de servicio de la A-2 a la altura de Calatayud. «Es una zona en la que en condiciones normales hay 25 ó 30 camiones, y ahora estamos 144, está todo el espacio muy saturado, hay muchísimos camiones hasta en la vía de servicio», relataba. De ahí que, tras permitírseles de nuevo la circulación, la salida haya tenido que hacerse con cuidado y de forma muy ordenada para evitar que se produjeran incidencias.

Este camionero transportaba medicamentos. Lo mismo que otros dos compañeros suyos que también se habían quedado confinados a las afueras de Calatayud, como él, mientras que otro más estaba retenido en la A-2 a la altura de Arcos de Jalón (Soria).

Miguel Ángel vive en Cabanillas del Campo, muy cerca de Guadalajara, donde tiene su base operativa. Su cometido es transportar medicamentos desde la base de Guadalajara hasta Valencia, dirigirse luego a Barcelona, recoger carga de medicamentos en el laboratorio barcelonés y regresar a la base logística de Guadalajara. Se puso en ruta el jueves por la tarde y, en condiciones normales, «habría regresado a Guadalajara el viernes a las 23.00 horas». Pero el viernes por la tarde, cuando circulaba por la A-2, se cerró al tráfico de camiones esta autovía. Él quedó retenido en Calatayud.

Tras más de 40 horas parados, explicaba que los víveres de los que iban provistos la mayor parte de los camioneros empezaban a escasear. Él, junto a los otros 143 retenidos en el área de servicio de la A-2, fueron ayudados por Cruz Roja, Protección Civil y el Ayuntamiento de Calatayud, que les facilitaron bocadillos, caldo caliente y desayunos, porque el restaurante de esa zona de servicio estaba cerrado. «Estamos muy agradecidos por la atención que nos han prestado aquí», explicaba a ABC este camionero de Guadalajara.

Desde que se cortó el tráfico de camiones en la A-2 hasta que se reanudó pasaron no menos de 48 horas, lo que en la práctica mantuvo bloqueado el estratégico corredor de transporte entre Madrid y Barcelona.

Solo en la provincia de Zaragoza había retenidos en estacionamientos forzosos de la A-2 unos 1.200 camiones, repartidos por múltiples áreas de servicio y zonas de descanso situadas a lo largo de esta autovía. A ellos se les suman varios miles que estaban repartidos en zonas de retención habilitadas en la A-2 a su paso por las provincias de Soria, Guadalajara y la Comunidad de Madrid. Se han aprovechado al máximo todas las áreas de servicio de la autovía, además de los aparcamientos de emergencia que hay en los tramos más conflictivos de la A-2 en caso de nevadas.

Algunos camioneros que habían contactado con otros compañeros calculaban que en la autovía Madrid-Zaragoza han llegado a estar atrapados por la nieve y el hielo de «Filomena» más de 3.000 vehículos. E indicaban, por ejemplo, que en Alcolea del Pinar (Guadalajara) llegaron a ser concentrados más de 600 camiones.